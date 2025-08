Bill és Hillary Clintont is beidézte a kongresszus az Epstein-ügyben

Bill Clinton volt amerikai elnököt és feleségét, Hillaryt is meghallgatásra idézett be az Epstein-ügyet vizsgáló kongresszusi bizottság – írja a BBC.

A bizottság azután döntött tanúk beidézéséről, hogy Donald Trump jelenlegi elnök kormánya úgy határozott, nem hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos szövetségi dokumentumokat. A Clinton házaspár mellett további nyolc embert hallgatnak meg, a tanúvallomások felvétele még augusztusban megkezdődik és az ősz végéig tart; Bill Clinton meghallgatása október 14-re van kitűzve.

A bizottság az igazságügyi minisztériumot is beidézte a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos iratok miatt. Merrick Garland, Loretta Lynch, Eric Holder és Alberto Gonzales volt főügyészek szintén kaptak idézést, ahogy Jeff Sessions és William Barr is, akik mindketten az igazságügyi minisztériumot vezették Trump első ciklusa alatt. James Comey és Robert Mueller volt FBI-igazgatókat is meghallgatják majd a tervek szerint.

Epstein társa, Ghislaine Maxwell – aki jelenleg szexkereskedelem miatt kiszabott 20 éves börtönbüntetését tölti – korábban jelezte, hogy szigorú jogi védelem mellett hajlandó tanúvallomást tenni a bizottság előtt, ám az eredetileg augusztus 11-re kitűzött meghallgatását határozatlan időre elhalasztották.

Clinton még jóval az Epstein elleni nyomozás kezdete előtt, 1993 és 2001 között volt elnök, de a börtönben 2019-ben meghalt pénzügyi befektetővel való kapcsolata miatt régóta kritizálják. Egy szóvivő korábban elismerte, hogy a politikus még a kétezres években számos alkalommal utazott Epstein magángépén és állítólag többször találkoztak is.

2019-ben egy szóvivő azt nyilatkozta, hogy a volt elnök „semmit sem tud azokról a szörnyű bűncselekményekről, amelyekben Jeffrey Epstein néhány évvel ezelőtt bűnösnek vallotta magát Floridában, illetve azokról, amelyekkel nemrégiben New Yorkban vádat emeltek ellene”.

Az elmúlt kétszáz évben mindössze négy, korábbi elnököt idézett be kongresszusi vizsgálóbizottság, közülük csak ketten tettek vallomást. Az egyik érintett épp a jelenlegi elnök, akit a Capitolium ostroma miatt kapott idézést, amit az eset vizsgálatára felállított bizottság feloszlatása után visszavontak.

Egyelőre nem tudni, hogy a Clinton házaspár vallomást tesz-e, illetve, hogy az a nyilvánosság számára megismerhető lesz-e.

Az Epstein-ügy jogi története két évtizedet ölelt fel, a floridai rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) először a 2000-es évek elején vizsgálta meg a jó kapcsolatokkal rendelkező mágnást szexuális zaklatási vádak miatt. Azóta kiderült, hogy az amerikai üzletember szexuálisan kizsákmányolt kiskorú lányokat és állítólag az amerikai felső tízezer egyes tagjai számára közvetített fatal, illetve fiatalkorú lányokat.

Az üggyel korábban összefüggésbe hozták például András yorki herceget illetve Bill Clintont és Donald Trumpot is.

Az ügy legutóbb amiatt került újból az előtérbe, hogy bár Trump a választási kampány alatt többször is ígérte, végül mégsem hozta nyilvánosságra az Epstein-iratokat. Az elnököt döntése miatt többen bírálták, többek között a Képviselőház republikánus elnöke is.

Nyitókép: AFP / POOL / Kenny Holston / The New York Times