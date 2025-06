A Temu szorgosan építi saját ellátási láncát, hoppon maradnak a magyar cégek

„Milyen amatőr csomagszállító cég az, amelyik öt napig parkoltatja a depóban a levámolt csomagot? Ferihegyről sétálva is rég ideért volna a XVI. kerületbe – 3 nappal ezelőtt!” – dohog az iMile Hungary közösségi oldalán a Temu-csomagjára váró egyik peches vásárló. Pedig amatőrnek nehezen nevezhető az iMile, igaz, nem is magyar. Talán eltévedt: 2017-ben Dubajban alapították, immár 20 országban 20 ezer embert foglalkoztató futárcég, és Magyarországon is őt bízta meg az áruk címre szállításával az ázsiai dömpingárukat terítő e-kereskedő, a Temu.

A néhány hónapja felbukkant vállalat annyira problémás, hogy már a fogyasztóvédelmi hatóság is kénytelen volt lépni, legalábbis megfenyegette az iMile-t, hogy szigorúan megbünteti, ha továbbra sem lesz elérhető az ügyfélszolgálata a vevők számára. Folyamatosak ugyanis a panaszok, hogy a csomag nem érkezett meg, a futár nem elérhető, a megrendelő meg bottal ütheti a pénze nyomát.

Már megint gyökerestül felforgatta a kínai cég a logisztikai szakmát.

Futárszolgálat Budapesten Varjas Ádám

Pedig az e-kereskedelem forgalma eleve megtorpant a régióban és Magyarországon is. Bár növekszik, de már nem két számjegyű a bővülés, és a növekedés fő motorja a kínai áruk, az ázsiai termékek beáramlása a régióba. A dömping kezdetben nagyon is jól jött a magyar, pontosabban a magyarországi logisztikai szolgáltatóknak, hiszen a jellemzően regionálisan terjeszkedő magyar, cseh vagy éppen osztrák futárcégek öles léptekkel bővíthették hálózatukat, forgalmukat.