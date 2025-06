Orbán Ráhel vágyott rá, közpénzből megcsinálják: NER-szálakkal, állami támogatással jön az immerzív színház

Sok új látnivaló van a fővárosban, de az immerzív színház még hiányzik – mondta Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya Budapest turisztikai kínálatát elemezve a Mandinerben tavaly ősszel. Ne szégyellje magát a kedves olvasó, ha a világlátott Orbán Ráhellel ellentétben elképzelése sincs, mi hiányzott eddig Budapestről.

Az immerzív színház belemerülő, magával ragadó színházat jelent, pontosabban inkább show-t, ahol a néző szabadon bolyonghat a hatásos, filmes igényességű díszletek között, miközben párhuzamosan futó jelenetekbe botlik, amikbe néha őt magát is bevonják. Bár a több órán át tartó előadásnak van egy laza, általában közismert történetre épülő váza, az élményben leginkább a mozgás, a látvány és a gegek dominálnak, nem a nyelv, így az nem akadály egy turista számára – ezzel érvelt Orbán Ráhel is -, hogy a magyart mindössze 15 millióan beszélik.

Az illetékesek meghallhatták Orbán Ráhel szavát, mert az idei Oszakai Világkiállításra 20 milliárd forintért épült, Zoboki Gábor tervezte, szénaboglyát idéző Zengő Dóm is egy – a magyar népdalra épülő – immerzív színházat foglal magában. Ahol a cirkuszt újraértelmező Recirquel Társulatot vezető Vági Bence koncepciója alapján „a látogatók a magyar táj ihlette vizuális világon keresztül érkezhetnek meg egy univerzális, időtlen térbe”. A miniszterelnök lányának rajongása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a drága show Magyarországon is meghonosodjon, méghozzá állami támogatásból. Orbán Ráhel és Vági Bence ugyanis jól ismerik egymást, sőt mindketten azok közé tartoznak, akik részt vesznek „a magyar turisztika megreformálásában” – ezt nem más, mint maga Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója mondta. De mindez csupán az expozíció, a nagy üzlet most következik.

Novemberben nyílik, de már most lehet jegyeket vásárolni a szintén Vági Bence és a Recirquel által létrehozott Walk My World című produkcióra, amely a Millenáris legnagyobb, B-csarnokában zajlik majd a hét öt napján. „A világon egyedülálló attrakció” hatezer négyzetméteren, negyven különálló, tízezernél is több kellékkel berendezett térben valósul meg, a betérők „saját útjukat járva fedezhetik fel Trója és Karthágó hőseinek történetét”. A trójai csatamező, misztikus labirintus, katonai bunker, Karthágó nyüzsgő piactere, több méter magas, a művészekkel együttműködő robot, gigantikus trón, gépszörny, földről felemelkedő asztal és egyéb csodák várják majd a díszletvilágba belépő látogatókat.

A produkcióból a sajtó szerdán kap majd ízelítőt – a színes-szagos élmény helyett mi megpróbáltunk utánajárni, hogy milyen forrásokból valósul meg a Vergilius által megénekelt Dido és Aeneas artistákkal megelevenített története. Bár a címe arra biztat, hogy lépjünk be a világukba, úgy tűnik, annak nem örülnek, ha valaki a kulisszák mögé is be akar nézni.