[{"available":true,"c_guid":"664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","shortLead":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","id":"20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a.jpg","index":0,"item":"21f249f1-e386-40ba-ac36-c6935caaed5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","timestamp":"2025. május. 28. 14:31","title":"Szijjártó Izraelben: Napi egymillió euró az ára annak, hogy nincsenek migránsok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak a pacemakerek és más orvosi eszközök is.","shortLead":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak...","id":"20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02.jpg","index":0,"item":"e3f9a43c-06ea-4464-9c25-0c0916c89f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","timestamp":"2025. május. 28. 17:33","title":"Vízen keresztül is működik az újfajta vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges zenei projektben, amely a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól.","shortLead":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges...","id":"20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78.jpg","index":0,"item":"c1c7d984-0c20-4b0e-93a6-cc3b83ed611e","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Magyar sztárzenészek készítenek közös albumot egy gyermekkórussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fideszes médiabirodalom irányítója nem tudta növelni bevételeit, kiadásai viszont jelentősen emelkedtek.","shortLead":"A fideszes médiabirodalom irányítója nem tudta növelni bevételeit, kiadásai viszont jelentősen emelkedtek.","id":"20250529_Szinte-teljesen-elolvadt-a-Mediaworks-nyeresege-2024-ben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"c1f5ca43-c55b-4b17-99a3-506f9137c5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Szinte-teljesen-elolvadt-a-Mediaworks-nyeresege-2024-ben-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:30","title":"Drasztikus olvadásnak indult a Mediaworks nyeresége 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal és a Tisza játszik össze, a DK szerint az egész ügy katyvasz.","shortLead":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal...","id":"20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95.jpg","index":0,"item":"de266fd9-ef3b-41bf-a7be-8e799ce02049","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:28","title":"Vitézy Dávid a BKV-botrányról: MSZP–Fidesz-összeborulást láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta a módosítások is zöld utak kaptak, amelyek visszamenőleges hatállyal vennék el a felajánlott adó 1%-ot. Közben pedig Magyar Péter is elgyalogolt Nagyváradra. Élő tudósításunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatójáról.","shortLead":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta...","id":"20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"a679bdcf-825e-49ee-96fe-36e0e0496e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"A kormányinfón láthattuk, hogyan próbálta védeni Gulyás Gergely a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás csökkentésére. Természetesen bárminemű érzékeny adat említése nélkül.","shortLead":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás...","id":"20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"c530c9ba-4bfd-465f-b345-545068e38d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","timestamp":"2025. május. 28. 17:57","title":"A Pentagon munkavállalóinak ma kell utoljára jelenteniük Musknak, hogy mit értek el előző héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]