Annak ellenére, hogy a hétfő nem a legnépszerűbb nap, a kutatások szerint mégsem annyira rossz ilyenkor a teljesítményünk. Az Accountemps tanulmányai szerint a dolgozók 30 százaléka mondja azt, hogy a hétfő bizony a hét legproduktívabb napja. A fennmaradó 70 százalék pedig ezeken a módokon teheti még termékenyebbé a hét kezdetét:

Kezdjük a hetet már pénteken

Ha a hét vége felé előállítunk egy munkatervet a következő hétre vonatkozóan, akkor sokkal valószínűbb, hogy a dolgok meg is fognak történni. A pénteki nap végén szánjunk egy kis időt a munkaterület megszervezésére, hozzunk létre egy feladatlistát hétfő reggelre. A hétfő kicsit mindig olyan, mint az első nap az iskolában. Az is csak akkor sikerül jól, ha előre felkészültünk rá. Adjunk magunknak lehetőséget erre, hogy jó induljon a hét.

Kezeljük úgy a hétfőt, mintha január első napja lenne

Azok számára, akik szeretnek fogadalmakat tenni, január elseje a szándékkinyilvánítás és a cselekvés napja. Csatornázzuk be ugyanezt az energiát a következő hétfőnkbe. Készüljünk fel a napra, tervezzünk meg és pakoljunk be egészséges uzsonnát, hagyjunk időt a testedzésre is. Gondoljuk át, milyen célokat szeretnénk megvalósítani a nap folyamán, és gondoljunk úgy a napra, mint új kezdetre, mely segít mindezt megvalósítani. Mi, emberek minden kezdetnek nagy jelentőséget tulajdonítunk, ezért ha ugyanazzal az izgalommal várjuk a hétfőt, mint az újévet, akkor garantáltan jobb lesz a teljesítményünk.

Védjük meg a nap legjobb időszakát

A produktív emberek tudják, hogy nem mindig tudnak ugyanúgy teljesíteni az összes napszakban, hiszen az energiaszintünk változó. Az Accountemps kutatása azt találta, hogy a legtöbb ember (75%) ebéd előtt végez munkájának nagy részével. Mindegy, melyik a legproduktívabb napszakunk, védjük ezt meg, kerüljük az e-maileket, meetinget, sőt még a kollégáinkat is, hogy figyelmünket teljesen a fontos feladatinknak szenteljük. Ha lehetséges, az e-mailek ellenőrzését mindig ebéd után tegyük meg.

A hétfői meetingek korlátozása

Ha a hétfő már eleve rengeteg meetinggel indul, az alááshatja a termelékenységünket. Bár előfordulhat, hogy a hétfői meetingeket nem lehet teljes mértékben ignorálni, legalább tervezzük őket délutánra. Szervezetként akár megállapodhatunk abban is, hogy a hétfő reggel szent, és mindannyian inkább valami valódi értéket hozunk létre ilyenkor.

Kényeztessük magunkat

Ha a napunk kevésbé kellemes feladatokat is tartalmaz, vagy csak egyszerűen utáljuk a hétfőket, stimuláljuk agyunk jutalmazási rendszerét. Egy pszichológiai koncepció szerint az önszabályozás során arra késztetjük magunkat, hogy a kívánatos módon viselkedjünk, és ha kellemetlen feladatokat kell ellátnunk, akkor motiválni tudjuk magunkat erre. Tehát ha elveszítjük a munka jelentését, igyuk meg a kedvenc kávénkat munka közben, szervezzünk baráti találkozót munka utánra, amivel kompenzálhatjuk az adott napot. Kapcsoljuk össze a kellemes élményeket a hétfői nappal, így várakozással fogunk rá tekintetni. Azt is figyelembe vehetjük, mi az, ami termelékenyebbé tesz minket. Egy jó zene? Egy finom illat? Teremtsük meg a munkához a legkellemesebb környezetet.

Legyen önismeretünk

Az önismeret fontos része annak, hogy tudjuk, mennyi munkát tudunk ésszerűen becsomagolni a napunkba. Meddig tudunk figyelni? Az emberek átlagosan körülbelül 90 percig tudnak összpontosítani, mielőtt szünetet igényelnének. Ha feltérképezzük figyelmünket, akkor szintén arra az időre tudjuk ütemezni feladatainkat, amikor a legeredményesebbek vagyunk. Tudni fogjuk, mikor végezzünk rutinfeladatokat, vagy összetettebb gondolkodást igénylő munkát. Pontos visszacsatolást kapunk így arról is, mennyi időt vesznek igénybe bizonyos ismétlődő feladatok.

Kövessük nyomon a sikert

Érdemes minden napunkat áttekintenünk abból a szempontból, mennyire voltunk sikeresek. A legtermékenyebb napunk végén tekintsük át, mit tettünk ahhoz, hogy ez így legyen.

A Fast Comapny cikke alapján