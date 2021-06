Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.

„Az elmúlt évben láthattuk, hogy a vállalkozások és a társadalmak mennyire törékenyek. Világossá vált számunkra, hogy a tanulás és a munkavégzés már nem lesz olyan, mint régen. Soha nem gondoltam volna, hogy a saját szülővárosomban fogom látni, hogy a gyerekek egyik napról a másikra átállnak az online oktatásra, a szupermarketünk online vásárlást és házhozszállítást kínál, és mindenki, beleértve a nagyapámat is, alkalmazásokkal követi a Covid-19 terjedését. A technológia segített a családoknak és a vállalkozásoknak abban, hogy gyorsan alkalmazkodjanak az új szituációkhoz. De ne felejtsük el, hogy nem a Covid-19 az egyetlen kihívás, amellyel szembe kell néznünk a jövőben: számolnunk kell a geopolitikai feszültségekkel, társadalmi igazságtalanságokkal, egyenlőtlenséggel, éghajlatváltozással és a biológiai diverzitás csökkenésével.”

Így kezdte beszédét Christian Klein, az SAP ügyvezetője a 2021-es fejlesztéseiket bemutató online SAPPHIRE NOW konferencián, felvázolva egy bátor és hatékony jövőt, ami arra buzdítja a vállalkozásokat, hogy merítsenek új energiákat az új világból és tegyenek együtt azért, hogy működésük minél összehangoltabb és környezettudatosabb legyen. A SAP fejlesztéseiből világosan látszik, hogy mik a kulcselemei egy sikeres jövőnek: az összehangolt munka, a digitalizáció és adatfeldolgozás minden mennyiségben – valamint a környezettudatosság.

Az SAP az üzleti alkalmazások piacvezető vállalata, mely szoftverekkel, alkalmazásokkal és megannyi üzleti megoldással biztosít háttértámogatást vállalkozásoknak – legyen szó kis- és középvállalkozásokról vagy akár multióriásokról –, hogy működésük hatékonyabb legyen. A SAP az ügyfelei között tudhatja a legértékesebb márkák 98%-át, a világ tranzakciós bevételeinek pedig 77 százaléka fut át valamilyen SAP rendszeren – így valóban éles rálátással bírnak arra, hogy pontosan mi is történik az üzleti világban.

A világ legnagyobb üzleti hálózata

A jelek szerint az SAP a közösségben látja a jövőt. „Egy vállalkozás sem működik egyedül. Közösen, egy közösségben működünk. Egy olyan világban élünk, ahol minden kapcsolódik mindenhez. Azok a problémák, melyekkel a járvány alatt a különböző cégek szembesültek, jól megmutatták, hogy mennyire függnek a globális ellátási hálózattól.” Klein szerint a megoldás abban áll, ha a vállalkozók elkezdenek valós hálózatban együtt dolgozni; méghozzá a világ legnagyobb és legátfogóbb üzleti hálózatában. Ez lenne az általuk életre hívott SAP Business Network: „Hiszünk benne, hogy forradalmasítani tudjuk az üzleti életet azáltal, hogy a vállalkozásokat közösséggé alakítjuk” – tette hozzá.

Christian Klein, az SAP ügyvezetője © SAP Hungary

A többmillió embert és elképesztő mennyiségű vállalkozást magába foglaló üzleti közösség a piac legkülönbözőbb szereplőit kötné össze, többek között bankokat, gyártókat, logisztikával foglalkozó vállalkozásokat – vagyis azokat, akiknek szüksége van egymásra és akikre szüksége van más cégeknek.

Adatok minden mennyiségben

Ám a jó és dinamikus közösség felépítésénél fontos, hogy a szereplők maguk is kiemelkedően erősek legyenek. Ha megnézzük az SAP új rendszereit és fejlesztéseit, láthatjuk, hogy a siker kulcsa egyrészt abban rejlik, ha egy vállalkozó megfelelően módon csatlakozik be az online térbe, másrészt ha megfelelően bánik az adatokkal.

Adatok persze mindig voltak, de sosem akkora mennyiségben, mint napjainkban. Ahogy olyan rendszerek sem voltak, amelyek ilyen hatékonysággal tudták volna őket elemezni - az SAP mesterséges intelligenciára, robotizációra és automatizációra épülő új generációs megoldásaival azonban az adatok valós idejű feldolgozása már nem jelent problémát. A digitalizáció ilyen mélységű használata persze sok vállalkozás számára lehet idegen terep, éppen ezért is élhették meg sokan nehezen a Covid alatti időszakot, és kerülhettek nagy hátrányba, ha nem tudtak megfelelően élni a technológia lehetőségeivel. Az SAP ezért indította el 2021 januárjában a RISE with SAP kezdeményezést, ami a vállalatokat az alapvető üzleti folyamatok holisztikus átalakításában és digitalizációjában segíti, most pedig a program bővítését jelentette be. RISE with SAP for Industries néven öt iparágra – a kiskereskedelemre, a fogyasztói termékekre, az autóiparra, a közművekre és a gépiparra – szabott felhőmegoldást kínál a jövőben.

„Az SAP legújabb innovációi és globális léptékű iparági tapasztalatai a magyar vállalatoknak is alapvető tájékozódási pontot jelentenek a változó üzleti környezetben. A RISE with SAP megközelítéssel egy egyszerű technikai migráció helyett a folyamatos átalakulás lehetőségét tudjuk garantálni, a felhő technológia adta maximális rugalmasság biztosításával. Meggyőződésem, hogy az, hogy az „üzleti transzformációt mint szolgáltatást” már az iparági igényekhez szabott speciális megoldásokkal együtt kínáljuk, tovább fogja erősíteni az érdeklődést a hazai piacon is” – tette hozzá Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. De mi történik, ha már elindultunk a digitalizáció útján, de szeretnénk hatékonyan átalakítani az üzleti folyamatainkat? A vállalat erre is adott ötleteket a konferencián.

Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója © SAP Hungary

Személyre szabott ajánlatok

Az SAP Upscale Commerce egy felhasználói szinten testre szabható online kereskedelmi megoldás, ami lehetővé teszi kiskereskedők számára, hogy percek alatt többcsatornás vásárlói platformot hozzanak létre – méghozzá bármilyen kódolás vagy kódolási ismeret nélkül. A rendszer egyik erőssége, hogy segítségével minden eddiginél hatékonyabban tudnak a felhasználók ügyfeleiknek személyre szabott ajánlatokat nyújtani.

„Sok kiskereskedő számára, akikkel együtt dolgozunk, a legfontosabb elvárás, hogy a digitális platformokon és az üzletekben egyaránt egy egyszerű, vonzó, személyre szabott vásárlási élményt tudjon nyújtani az ügyfeleinek. A beépített mesterséges intelligencia képességekkel rendelkező új innovációnk segítségével mostantól a kereskedők 360 fokos képet kaphatnak vásárlóikról, és a vásárlási előzményeik, illetve a visszajelzéseik alapján még inkább testreszabott ajánlatokkal fokozhatják a fogyasztók elégedettségét és lojalitását. Mindeközben a vásárlókat valós idejű információkkal tudják ellátni a vásárlásuk vagy a szállítás részleteivel kapcsolatban” – mondja Julia White, az SAP marketingért és megoldásokért felelős vezetője és igazgatótanácsának tagja. A rendszert emellett integrálják az SAP S/4HANA-val, hogy az együttműködve a logisztikai és pénzügyi rendszerekkel, biztosítsa a zökkenőmentes ügyfélélményt. White szerint az új rendszer nemcsak megkönnyítheti a jobb eredmények elérését, de segítségével a vállalkozók könnyen láthatják, hogy döntéseik hogyan befolyásolhatják cégük működését a jövőben.

Julia White, az SAP marketingért és megoldásokért felelős vezetője © SAP Hungary

Az elmúlt időszak felhívta rá a figyelmet, hogy az ügyfelek mellett a munkatársak elégedettsége is fokozott figyelmet igényel a cégek részéről, adatok nélkül pedig ez sem működhet. Az SAP éppen ezért integrálja az SAP Analytics Cloudot felhőalapú HR megoldásával, az SAP Success Factors-szal, ezzel egy új adatalapú megoldást biztosítva a cégeknek a munkaerő operatív tervezésére és elemzésére. De mit is jelent ez a lehetőség pontosan? A vállalatok összekapcsolhatják az operatív, pénzügyi és humánerő adataikat, így pedig átfogóbb betekintést nyerhetnek a munkaerőről.

Az adatokban rejlő megannyi lehetőséget nyomatékosítja az SAP Data Warehouse Cloud elnevezésű adatpiac, mely átláthatóvá és értelmezhetővé teszi a vállalatok számára a különböző, külső partnerektől érkező, valamint a vállalaton belüli, egyes üzletágaknál tárolt adathalmazok összefüggéseit.

Jövő és könyvelés

A White által említett jövőbelátás más szinten is megvalósulhat. Az SAP Process Insights rendszere áttekinti egy adott üzlet folyamatait, majd ezekután lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle szimulációkat folytasson le saját vállalkozásáról, így segítve a lehető legjobb döntések meghozatalában és persze a precíz tervezésben.

Az SAP emellett a hétköznapi feladatok ellátásában is segítséget nyújt. Az SAP Concur új funkciója, a Verify rengeteg időt spórolhat meg a könyvvizsgálóknak. A rendszer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás révén egyszerűsíti a költségszámlák auditálását, automatikusan azonosítva a lehetséges költségelszámolási problémákat és anomáliákat. Vagyis nem kell több munkaórát vesztegetni a megfelelő költségjelentésekre.

A környezettudatosság kora

2021-ben az üzleti közösség megteremtésén túl a modern vállaltfejlesztés másik fontos pontja a fenntarthatóság. Ez a kettő pedig az SAP szerint össze is kapcsolódhat. Klein szerint azok a vállalkozások, melyek törekednek a fenntartható működésre, hatékonyabban működhetnek és olyan üzleti modellt építhetnek fel, mely a hosszútávú működést támogatja. Ha többszázezer vállalkozás egy láncolatban működik, a felgyülemlő adatokkal nemcsak a bevételeket optimalizálhatják, de rálátásuk lehet arra, hogy milyen erőfokkal vehetnek részt az éghajlat védelmében, a diverzitás és befogadás erősítésében.

Hogy a fenntarthatóság automatikusan beépüljön az alapvető üzleti folyamatokba, az SAP új fenntarthatóság-specifikus termékek portfólióját jelentette be. Ez magában foglalja az SAP Responsible Design and Production-t, ami abban támogatja a terméktervezőket, hogy fenntartható döntéseket hozhassanak már a kezdeti termékkoncepcióktól kezdve egészen a gyártásig. Az SAP Product Footprint Management megoldás a fenntarthatóság nyomon követéséhez járul hozzá a termék életciklusán keresztül; és az SAP Sustainability Control Tower nevű fejlesztés pedig a teljes áttekinthetőséget garantálja a cégek számára azáltal, hogy beépíti az egyéb üzleti mutatók közé a Világgazdasági Fórum által definiált fenntarthatósági mérőszámokat.

Klein ígérete szerint a rendszer megfelelő használatával a vállalatok hamarosan nem csak saját, hanem a partnereik és alvállalkozóik ökolábnyomával is tisztában lehetnek a teljes ellátási láncot követve, mely az első lépés lehet egy fenntarthatóbb világ felé vezető úton.

A tartalom az SAP Hungary megbízásából a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.