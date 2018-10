Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és a Volánbusznak a megrendelt 180 csuklóst. Október 8-ától a cég felelős vezetője az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. felszámolóbiztosa. ","shortLead":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és...","id":"201843_ikarus_egyedi_felszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207d84e-4dd9-40ba-87e3-7ab215fef8ee","keywords":null,"link":"/kkv/201843_ikarus_egyedi_felszamolas","timestamp":"2018. október. 27. 16:50","title":"Felszámolják a buszt (időre) gyártani nem képes Ikarus Egyedit, amely a naptárat sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten a rendszerváltást követő furcsa privatizációnak köszönhetik azt, hogy már dollármilliárdosok.","shortLead":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten...","id":"20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce42aca-c2c1-451f-b15f-d971a5178098","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"A magyar Telenor tulajdonosa megvenné a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Közösen nevelik a fiókát.","shortLead":"Közösen nevelik a fiókát.","id":"20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a2719-4fa4-4329-b77d-d1dc0a37e212","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","timestamp":"2018. október. 26. 17:03","title":"Kiköltött egy tojást egy meleg pingvinpár a sydney-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce22cae-7337-4497-8ed5-8af618b2de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belgák nem kérnek a nagy francia szomszéd „testvéri segítségéből”, a francia Rafale-ok helyett amerikai harci gépeket vesznek.","shortLead":"A belgák nem kérnek a nagy francia szomszéd „testvéri segítségéből”, a francia Rafale-ok helyett amerikai harci gépeket...","id":"20181026_Nagy_diadal_az_amerikai_Lockhheednak_nagy_bukta_a_francia_Dassaultnak_az_evszazad_belga_fegyveruzlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce22cae-7337-4497-8ed5-8af618b2de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedbcc38-1b41-4028-8f63-72ed0463de09","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Nagy_diadal_az_amerikai_Lockhheednak_nagy_bukta_a_francia_Dassaultnak_az_evszazad_belga_fegyveruzlete","timestamp":"2018. október. 26. 10:40","title":"Nagy diadal az amerikai Lockheednak, nagy bukta a francia Dassault-nak az évszázad belga fegyverüzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyeztetni rendelte a gazdasági válsághelyzetben lévő Zöld Híd szemétszállító céget a hatóság.","shortLead":"Egyeztetni rendelte a gazdasági válsághelyzetben lévő Zöld Híd szemétszállító céget a hatóság.","id":"20181026_Szemetszallitas_bekemenyit_a_Katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad20ef17-baf7-4552-a530-c513352b6488","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Szemetszallitas_bekemenyit_a_Katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 26. 17:09","title":"Szemétszállítás: bekeményít a Katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d73e5a-43f1-420f-af9c-d8465cc96ea6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van egy német sofőr, aki mindenkinél gyorsabban és mindenkinél szűkebb helyre tud beparkolni. Lassítva mutatjuk, hogy mit és hogyan csinál.","shortLead":"Van egy német sofőr, aki mindenkinél gyorsabban és mindenkinél szűkebb helyre tud beparkolni. Lassítva mutatjuk...","id":"20181026_a_nap_videoja_szuperlassitva_mutatjuk_hogyan_ne_probaljon_meg_gyorsan_leparkolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3d73e5a-43f1-420f-af9c-d8465cc96ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d0ff0-d0e0-429b-a898-0fb691039db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_a_nap_videoja_szuperlassitva_mutatjuk_hogyan_ne_probaljon_meg_gyorsan_leparkolni","timestamp":"2018. október. 26. 06:41","title":"A nap videója: szuperlassítva mutatjuk, hogyan ne próbáljon meg gyorsan leparkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f753a7-a623-4184-8865-4001bfb98190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség sem fellebbezett.","shortLead":"A rendőrség sem fellebbezett.","id":"20181026_Megszuntette_a_birosag_a_pecsi_hajlektalan_ellen_inditott_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f753a7-a623-4184-8865-4001bfb98190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6882622-5a74-47e9-934e-b7cd4aec00e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Megszuntette_a_birosag_a_pecsi_hajlektalan_ellen_inditott_eljarast","timestamp":"2018. október. 26. 15:05","title":"Megszüntette a bíróság a pécsi hajléktalan ellen indított eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]