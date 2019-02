Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását tervezi a kormányzat. Íme, erről a 14 vonalról van szó.","shortLead":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását...","id":"20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ac328-6156-4d86-8eef-5715afd8f9d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","timestamp":"2019. január. 30. 19:15","title":"Itt a \"halállista\": ezt a 14 vasútvonalat akarja bezárni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső emigráció.","shortLead":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső...","id":"20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c3787d-0432-421c-b004-8d82b1297624","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 01. 10:11","title":"Lackfi János a kultúrharcról: Izgalmas buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b7eac9-487b-49d1-af28-6b3a6f7b41be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkárának 3 ingatlana van.","shortLead":"A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkárának 3 ingatlana van.","id":"20190201_Tuzson_vagyonnyilatkozata_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b7eac9-487b-49d1-af28-6b3a6f7b41be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f40b8d-f453-456c-9d22-045da702a920","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Tuzson_vagyonnyilatkozata_","timestamp":"2019. február. 01. 02:02","title":"Bővült Tuzson Bence tihanyi hétvégi háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márciusban két hétvégén is kimaradások lesznek a CIB Bank elektronikus szolgáltatásaiban.\r

\r

","shortLead":"Márciusban két hétvégén is kimaradások lesznek a CIB Bank elektronikus szolgáltatásaiban.\r

\r

","id":"20190201_A_CIB_Bank_mar_elore_elnezest_ker_azert_ami_tortenni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e42474-b28f-4a49-b0e6-7a0cb4483298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_CIB_Bank_mar_elore_elnezest_ker_azert_ami_tortenni_fog","timestamp":"2019. február. 01. 09:19","title":"A CIB Bank már előre elnézést kér azért, ami történni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","shortLead":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","id":"20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdf5049-7690-42a3-9c1d-347e7802f88f","keywords":null,"link":"/sport/20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","timestamp":"2019. január. 31. 15:23","title":"A stadionépítés miatt Gyirmóton lesz két budapesti csapat NB I.-es meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","shortLead":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","id":"20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ffcc26-2eb9-4068-a2a4-1cdd4de41cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","timestamp":"2019. február. 01. 08:21","title":"Videó: így viszi el az okos reptéri robot parkolni az autónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","shortLead":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","id":"20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31c33a6-a0d3-42f0-b74a-981b34463967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","timestamp":"2019. január. 31. 10:21","title":"Nem egy, hanem rögtön két szuperritka új Ferrari jött Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","shortLead":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","id":"20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286ac422-0210-44d7-b269-8e6e11d42691","keywords":null,"link":"/sport/20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","timestamp":"2019. január. 31. 07:59","title":"Lenullázta a Juventust az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]