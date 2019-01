Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67948fef-990b-4c74-892e-6d29449c1a63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy társasház udvarán esett neki a szobornak karácsonyeste.","shortLead":"A férfi egy társasház udvarán esett neki a szobornak karácsonyeste.","id":"20190111_Keresi_a_rendorseg_a_mezoberenyi_szoborrangatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67948fef-990b-4c74-892e-6d29449c1a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adc28c6-a627-489b-a7db-8dab68b1c1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Keresi_a_rendorseg_a_mezoberenyi_szoborrangatot","timestamp":"2019. január. 11. 13:42","title":"Keresi a rendőrség a mezőberényi szoborrángatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffafcb4-e06e-4308-acd1-c8edded046a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190110_Negyen_karamboloztak_az_Oktogonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffafcb4-e06e-4308-acd1-c8edded046a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c559c-734a-4cf8-9b09-a43ba9f766f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Negyen_karamboloztak_az_Oktogonon","timestamp":"2019. január. 10. 15:25","title":"Négyen karamboloztak az Oktogonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozások nem törik magukat, hogy cafeteria helyett fizetést adjanak a munkavállalóknak, akik sok kedvezménynek búcsút inthetnek.","shortLead":"A vállalkozások nem törik magukat, hogy cafeteria helyett fizetést adjanak a munkavállalóknak, akik sok kedvezménynek...","id":"20190110_Cafeteria_eddig_nem_jott_be_a_kormany_szamitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1f8571-bac9-46e1-8790-15802c3b3bd2","keywords":null,"link":"/kkv/20190110_Cafeteria_eddig_nem_jott_be_a_kormany_szamitasa","timestamp":"2019. január. 10. 17:22","title":"Cafeteria: eddig nem jött be a kormány számítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek az ipari területekről a légkörön keresztül jutnak a tavakba. ","shortLead":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek...","id":"20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cb9453-85ac-462d-a630-4345edf61180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","timestamp":"2019. január. 10. 16:33","title":"Mérgező mennyiségű higanyt találtak északi-sarkvidéki tavak halaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","shortLead":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","id":"20190111_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2590ad01-e905-44f6-9a56-699425498ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2019. január. 11. 09:39","title":"Rali-vb-s bajnokra bízták a legizmosabb Skoda Kodiaqot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb54cd0e-6cf1-4742-9251-07373d53fe94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AP újságírója a miniszterelnöknek szegezte a kérdést: hiába mondta azt korábban, médiaellenszélben dolgozik, a valóság árnyaltabb.","shortLead":"Az AP újságírója a miniszterelnöknek szegezte a kérdést: hiába mondta azt korábban, médiaellenszélben dolgozik...","id":"20190110_Orban_arra_hogy_teljesen_egysiku_a_videki_media_Meg_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb54cd0e-6cf1-4742-9251-07373d53fe94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4a444-c2b4-4a0c-99c9-735ff09f9ff9","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_arra_hogy_teljesen_egysiku_a_videki_media_Meg_szep","timestamp":"2019. január. 10. 14:39","title":"Orbán arra, hogy teljesen egysíkú a vidéki média: Még szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","shortLead":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","id":"20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07bbcc9-5b87-4e64-bfbc-cc6fd8d068c5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","timestamp":"2019. január. 10. 05:58","title":"Curtis elköszönt a rajongóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]