[{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt jó ötlet, letartóztatták.","shortLead":"Nem volt jó ötlet, letartóztatták.","id":"20180927_Varjon_meg__kiabalta_az_ir_ferfi_a_pilotanak_majd_kiszaladt_a_kifutopalyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee8133-864d-41b1-b48a-45e1b5a19deb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Varjon_meg__kiabalta_az_ir_ferfi_a_pilotanak_majd_kiszaladt_a_kifutopalyara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:23","title":"Várjon meg! – kiabálta az ír férfi a pilótának, majd kiszaladt a kifutópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több havi leállással számolnak. MI is számoltunk.","shortLead":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több...","id":"20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e14ec9-b260-450a-ac8b-51d5a3c0c7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:58","title":"Sok száz milliárd forintos kieséssel számolnak egy Brexit-katasztrófa esetére - és ez csak egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","shortLead":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","id":"20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29dd7e0-0d4c-4f4a-aecb-8ca646254fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:21","title":"Fő a biztonság: a Mercedesek navigációja bűnügyi térképeket is használni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fernando Karadima a 70-es és 80-as években zaklatott szexuálisan gyerekeket, a botrány kirobbanása után azonban nem zárták ki azonnal a papi rendből.","shortLead":"Fernando Karadima a 70-es és 80-as években zaklatott szexuálisan gyerekeket, a botrány kirobbanása után azonban nem...","id":"20180928_Megis_kikozositette_az_papa_a_chilei_egyhaz_pedofilbotranyanak_egyik_kozponti_alakjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ffad4a-dcd4-49fe-915f-a6c874f1ffa7","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Megis_kikozositette_az_papa_a_chilei_egyhaz_pedofilbotranyanak_egyik_kozponti_alakjat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:25","title":"Mégis kiközösítette a pápa a chilei pedofilbotrány egyik központi alakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","shortLead":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","id":"20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049c61f5-6e7f-4b2a-81b5-91c9f870448b","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"Ha az ősz minden napja ilyen lenne, mint a mai, nem csak mi lennénk boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","shortLead":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","id":"20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8926d5-3622-4bea-b53e-4e14eea4d6bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:47","title":"Ismerős a cápacsaládos versike? Mert abból nem most lett először világszám ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","id":"20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9daff5-faa1-441b-b02d-643511da280b","keywords":null,"link":"/kkv/20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:03","title":"Tűz volt a szobi léüzemben, gáztározót is veszélyeztetett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Alfahírnek adott páros interjút Ungár Péter, amelyben azt mondta, ennyi hasonlót mondó pártnak nem feltétlen kell külön lennie.","shortLead":"A jobbikos Alfahírnek adott páros interjút Ungár Péter, amelyben azt mondta, ennyi hasonlót mondó pártnak nem feltétlen...","id":"20180928_A_JobbikLMP_osszefogasrol_beszelt_Ungar_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d13463-ba2b-4bc6-a7dd-8bea1e9fd22a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_JobbikLMP_osszefogasrol_beszelt_Ungar_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:47","title":"A Jobbik-LMP összefogásról beszélt Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]