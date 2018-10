Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kardiológián pedig heti egyszer vendégfőorvos ugrik be helyette műteni.","shortLead":" A kardiológián pedig heti egyszer vendégfőorvos ugrik be helyette műteni.","id":"20181004_Nem_tortenhetett_meg_az_elojegyzese_meghalt_a_kirugott_szivsebesz_betege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a74c64-102d-42c3-8a37-191e3152d907","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Nem_tortenhetett_meg_az_elojegyzese_meghalt_a_kirugott_szivsebesz_betege","timestamp":"2018. október. 04. 12:35","title":"Nem történhetett meg az előjegyzése, meghalt a kirúgott szívsebész betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck daganatos megbetegedésben szenved, Facebook-csoportban gyűltek össze, hogy kitalálják, hogyan segíthetnének.","shortLead":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck...","id":"20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25353af2-fd6a-4807-817a-6f92547c724e","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","timestamp":"2018. október. 03. 16:56","title":"Ötven volt diákja énekelt a rákbeteg kórusvezetőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69714822-6f33-45d4-a9e6-4c029c00c943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példa nélküli a gyarapodás.","shortLead":"Példa nélküli a gyarapodás.","id":"20181004_3_honap_alatt_2_milliard_forintot_hiztak_Matolcsy_alapitvanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69714822-6f33-45d4-a9e6-4c029c00c943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51659617-750a-4716-998b-37704b0c103c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_3_honap_alatt_2_milliard_forintot_hiztak_Matolcsy_alapitvanyai","timestamp":"2018. október. 04. 15:45","title":"3 hónap alatt 2 milliárd forintot híztak Matolcsy alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","shortLead":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","id":"20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c735ee-135c-467f-a600-7e46268b8d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2018. október. 04. 14:44","title":"73 milliárd forintos hitelt kapott a kormány az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor az érkező helikopter egyszer csak a földnek vágódott.","shortLead":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor...","id":"20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db40b7-507a-49ea-8f91-09b31cc586be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","timestamp":"2018. október. 04. 14:51","title":"Elkapkodhatta a landolást a pilóta, a földről pattant vissza a mentőhelikopter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor válogathatja meg az ember az utastársait, ha harminc éve Vidi-drukker, mondta a műsorvezető.","shortLead":"Csak akkor válogathatja meg az ember az utastársait, ha harminc éve Vidi-drukker, mondta a műsorvezető.","id":"20181003_Sebestyen_Balazs_Orban_luxusrepulesen_poenkodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34e0f48-21f7-4ae2-8639-c5b049f85a75","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sebestyen_Balazs_Orban_luxusrepulesen_poenkodott","timestamp":"2018. október. 03. 16:33","title":"Sebestyén Balázs Orbán luxusrepülésén poénkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi műszert, hulladékmentes cipőkollekciót, gerincbarát hátizsákot és 21. századira kalibrált jurtát is értékelt a zsűri. Nekünk ezek a kedvenceink.","shortLead":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi...","id":"20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea5f286-4923-4b06-9ce4-36bb6e4a43aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","timestamp":"2018. október. 04. 18:05","title":"Mobiljurtát és tartásjavító hátizsákot álmodtak a magyar tervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval folytatott megbeszélésük után.","shortLead":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval...","id":"20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05a3f8c-916c-49e9-9300-9fb6d4754bd6","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","timestamp":"2018. október. 04. 17:24","title":"Merkel: Izrael mellett egy palesztin államot is létre kellene hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]