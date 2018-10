A BMW 1999-ben mutatta be első divatterepjáróját, az azóta már több kiadást is megélt X5-öst, melynek 2008-ban jött ki a még divatosabbra faragott változata, az X6. Az eggyel kisebb SUV-kategóriában versenyző, 2003-as keltezésű BMW X3 sem kerülhette el a sorsát, 2014-ben belőle is készült kupésra faragott verzió, X4 néven.

Rétegmodell mivolta ellenére az X4-es egész jól fogyott, hiszen kevesebb, mint 4 év alatt 200 ezer került belőle az utakra. Most pedig máris itt a második generációs BMW X4, melyből mi egy dízelmotoros példányt fogtunk vallatóra.

© László Ferenc

Design

Még alig volt időnk megszokni az előző X4-est, erre máris itt az aktuális X3-asra épülő utódja, melyet első blikkre nem egyszerű megkülönböztetni az első generációtól. De segítünk! Ha az előttünk álló X4-es fényszórói nem érnek hozzá a minden korábbinál nagyobb vesékhez, illetve a hátsó lámpák nagyon vékonyak és szélesek, akkor egész biztosan a vadonatúj X4-eshez van szerencsénk.

Az új modell 8 centiméterrel hosszabb lett, de az utastér méretének nem is ez, hanem sokkal inkább az 5,4 centiméterrel megnyújtott tengelytáv, illetve a 3,7 centiméterrel nagyobb szélesség tett jót. A magasság 3 milliméterrel csökkent, ami lényegében csak mérőszalagos mérésnél tűnhet fel.

© László Ferenc

A már említett hatalmas vesékben aktív lamellák kaptak helyet, melyek az aktuális használati körülményeknek megfelelően nyitnak/zárnak, ezzel is picit javítva az egyébként 0,30-ra csökkentett légellenállási értéken. Újak az alapáron Bi-LED, felár ellenében pedig Full LED fényszórók alatti LED-es ködlámpák, a hátsó fertály alsó szekcióját pedig két hangsúlyos kipufogóvég uralja.

Alapáron 18-as kerekeken gördül az X4, a tesztautón viszont egy 690 ezer forintos 21 colos szett kapott helyet. Elképesztő, hogy egy ilyen mai divatterepjárón még a 21 colos kerekek sem tűnnek túl nagynak, az persze már más kérdés, hogy a hazai utakon a szerény oldalfalmagasságú és defekttűrő abroncsok messze nem számítanak jó választásnak.

© László Ferenc

Milyen belül?

Még a SUV-okat nem éppen kedvelők is elismerik, hogy az új X3-as kategóriájának egyik legjobbja, így nem meglepő, hogy a rá épülő X4-es is hasonló kvalitásokkal rendelkezik. Apró eltérések persze akadnak, ilyen például a 3 centimérrel alacsonyabb, de még így is bőven divatterepjárós üléspozíció, de alapvetően elmondható, hogy aki ült már X3-asban, az az X4-esben is otthon fogja érezni magát.

Az esetünkben szupervastag karimájú és igen kellemes fogású sportkormány mögött vetített műszeregység található, de még nem az a teljesen új generáció, ami az új X5-ösben és 8-as sorozatban debütált. A kiváló minőségű anyagokat felvonultató műszerfal közepén lévő kijelző alapáron csak 6,5 colos, a tesztautóba viszont a feláras 10,25 colos érintőképernyőt szerelték, ami nem csak "odanyúlással", hanem a jó öreg iDrive-val is egyszerűen kezelhető.

© László Ferenc

A levegőben megejtett kézmozdulatokat értelmező gesztusvezérlésnek még mindig kevés értelme, erre felesleges elkölteni 85 ezer forintot, és egyébként hasonló összeget kérnek el az érintőkijelzős okoskulcsért is.

A kupésra faragott formaterv ellenére a hátsó fej- és lábtér is rendben van, abszolút nem nyűg az itt történő utazás, akár hosszabb távon és nagyobb testméret esetén sem. A sofőr kilátása azonban minden irányban, de értelemszerűen főleg hátra meglehetősen korlátozott. A tolatás tiszta horror lenne, ha nem lenne 360 fokos képpel szolgáló kamerarendszer, olyannyira, hogy e nélkül nem is szabadna árulni a típust.

© László Ferenc

© László Ferenc

A BMW négyhengeres dízelmotorjait nem éppen az orgánumuk miatt szoktuk szeretni, azonban az X4 25d tesztautóba került ilyen erőforrásra e tekintetben sem lehet panaszunk. Ebben persze többek közt a szinte tökélyre fejlesztett hangszigetelésnek is komoly szerepe van, mert emlékeink szerint ugyanez a motor az X2-esben mintha kellemetlenebb hanggal üzemelt volna.

A hangszigetelt szélvédős X4 25d orrában egy 2 literes biturbó dízelmotor rejtőzik, ami 231 lóerős teljesítményét 4400-as percenkénti fordulatszámon adja le, kereken 500 Nm-es csúcsnyomatéka pedig már 2000-től lehívható. Mindez bőven elegendő a dinamikus haladáshoz és a villámgyors, biztonságos előzésekhez.

© László Ferenc

A 0-100-as sprint 6,8 másodperc alatt letudható, a végsebesség 230 km/h, ami tökéletesen megegyezik az X3 25d adataival. Ennél jobb dinamikára kevesen vágynak és a 30d 1,5 millió forintos felárát nehéz racionálisan megindokolni. Még akkor is, ha ott már hat hengert kapunk.

Az erő egy nyolcfokozatú automataváltón keresztül érkezik meg a négy kerékre, bár az X4 alapvetően enyhén hátsókerék hajtásúra van hangolva. A váltó gyorsan és finoman végzi a dolgát, a vezethetőségre pedig jó hatást gyakorol az 50:50-es ideális tömegeloszlás, illetve az elődhöz képest alacsonyabb tömegközéppont és az 50 kilogrammal szerényebb tömeg.

© László Ferenc

Költségek

A gyár 5,6 literes fogyasztási értéket ad meg, amit szokás szerint lehetetlen hozni a valóságban, de az általunk mért 7,8 literes érték sem rossz egy ekkora és ilyen erős autótól. A környezettudatosság jegyében Eco üzemmód is választható, ilyenkor a digitális műszeregység teljesen átalakul, és mutatja, hogy mennyire vezetünk takarékosan.

Az Eco helyett azonban sokkal inkább a Sport üzemmód lesz népszerű egy a tesztautónkhoz hasonló X4-ben, melybe a 2 millió forintos M Sport csomagot is megrendelték. Az adaptív futómű mindenképpen megér 200 ezer forintot, mint ahogy a 150 ezer forintos költséget jelentő M sportfék is indokolható tétel. A kormányfűtés télen remek dolog, de enyhén pofátlanság, hogy még egy ilyen drága autóban sem számít alapnak: 65 ezer forintot kérnek el érte.

© László Ferenc

A Harman Kardon hifi elképesztően jól szól és 270 ezer forint tulajdonképpen nem sok érte, a vezeték nélküli telefontöltés is hasznos, de kicsit sok az érte elkért 135 ezer forint. Az egyszerre kétféle parfümmel operáló gyári illatadagoló 110 ezer forintba kerül, a bordó bőrbelső ára 460 ezer forint, a térérzetet növelő méretes panorámatető pedig 500 ezer forinttal vékonyítja meg a bankszámlánkat.

Alapáras viszont a motoros mozgatású csomagtérajtó, ami mögött 500-ről 525 literre növelt hely várja a csomagjainkat. A 40:20:40 osztású hátsó támlák lehajtását követően a korábbiaknál 30 literrel nagyobb tér, 1430 liter áll rendelkezésre. E tekintetben persze verhetetlen az X3-as testvérmodell, ami 550-1600 liternyi pakkot képes magába fogadni.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : trendi külső, kiváló minőség, remek dízelmotor, kiváló automataváltó, korrekt fogyasztás. –: hátrafelé rossz kilátás, az X3-nál kevésbé praktikus, drága extrák, magas alapár.

A szépség megítélése szubjektív dolog, mindenesetre egy X4-es sokkal több tekintetet vonz magára, mint egy konzervatívabb megjelenésű X3-as. Főleg ilyen flamenco vörös színben és ilyen kerekekkel. Ennek viszont az az ára, hogy egy X4-es mintegy 1,1 millió forinttal drágább egy hasonló kivitelű X3-asnál, és a kettő közül kétség kívül az utóbbi nyer a praktikum versenyszámban.

A legolcsóbb X4-es, a 184 lóerős benzinmotorral szerelt 20i xDrive alapára 14,5 millió forint, ami jelentősen drágább a 12,5 millió forintos belépőszintű X3-nál, a 18d sDrive-nál. Az X4 25d Xdrive alapára 16,6 millió forint, az extrákkal alaposan telezsúfolt tesztautó árcéduláján pedig 25,4 millió forintos összeg olvasható. A hathengeres 30d 18,1 millió forinttól indul, a csúcskategóriás M40d és M40i pedig minimum 21,1 millió forintba kerül.

A legfőbb rivális, a két éve debütált Mercedes GLC Coupé alapára 15,22 millió forint, mely összegért egy 211 lovas benzinmotoros 250-es modell vezethető haza. A 204 lóerős 250d alapára 15,7 millió forint.

© László Ferenc

