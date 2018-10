Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","shortLead":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","id":"20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80ea6-065f-49ec-bfda-5c5442ef2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","timestamp":"2018. október. 23. 09:17","title":"Kiradírozta az MTI a CEU-t a hálózatkutatók sikeréről szóló hírből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta a telefonjait a jobb eredmények érdekében.","shortLead":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta...","id":"20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1bffb-a654-4a68-aed8-57f7041a90c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","timestamp":"2018. október. 24. 17:03","title":"Kínos: csalt az Oppo (is) a benchmarkoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","shortLead":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","id":"20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffba2871-8fe0-4dbc-93ba-84feae55e887","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","timestamp":"2018. október. 24. 07:55","title":"Személyesen vitte valaki a csőbombát Soros György postaládájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírfedelek lesznek helyettük.","shortLead":"Papírfedelek lesznek helyettük.","id":"20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d516e6-670b-428d-abe5-ee3b479eb0c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","timestamp":"2018. október. 24. 14:11","title":"A műanyag pohártetők is eltűnnek a McDonald'sból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b07c96b-d808-45c7-8fe3-6905a5bbadd5","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Jó étvággyal majszolják 1956 emlékét, hogy ne maradjon lehetőleg semmi abból a gondolatból, hogy az egyeduralmat nem kell elviselni.","shortLead":"Jó étvággyal majszolják 1956 emlékét, hogy ne maradjon lehetőleg semmi abból a gondolatból, hogy az egyeduralmat nem...","id":"201842_igy_mulik_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b07c96b-d808-45c7-8fe3-6905a5bbadd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b061cf-56df-4423-b143-f8cbaff19728","keywords":null,"link":"/velemeny/201842_igy_mulik_el","timestamp":"2018. október. 23. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Így múlik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bruttóban, de napi 6 óra munkáért.","shortLead":"Bruttóban, de napi 6 óra munkáért.","id":"20181023_200_ezer_forint_feletti_fizetest_kapnak_az_Aldi_kezdo_raktarosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd7422-cd47-46f8-9382-e3d626fe7c99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_200_ezer_forint_feletti_fizetest_kapnak_az_Aldi_kezdo_raktarosai","timestamp":"2018. október. 23. 10:17","title":"200 ezer forint feletti fizetést kapnak az Aldi kezdő raktárosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert embereket ítélnek el szegénységük miatt","shortLead":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert...","id":"20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5b2a2-060d-468a-b68b-e992ae0c1092","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","timestamp":"2018. október. 23. 11:58","title":"Nem segít, de megaláz: hárman fagytak meg az utcán a hajléktalanüldözés kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","shortLead":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","id":"20181023_Ujabb_hidegfront_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5a5ce-be4a-4aae-aef8-1f971bd80126","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Ujabb_hidegfront_jon","timestamp":"2018. október. 23. 10:29","title":"Újabb hidegfront jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]