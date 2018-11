Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pluszforrások elnyerésével kapcsolatban volt közölnivalójuk, amit a távirati iroda – szokásával ellentétben – most teljes egészében publikált.","shortLead":"A pluszforrások elnyerésével kapcsolatban volt közölnivalójuk, amit a távirati iroda – szokásával ellentétben – most...","id":"20181031_Nahat_az_MTI_lehozta_a_CEU_egy_kozlemenyet_a_nevuket_sem_radiroztak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8065e401-6d18-4a2c-bc3c-a5ffe80c91f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nahat_az_MTI_lehozta_a_CEU_egy_kozlemenyet_a_nevuket_sem_radiroztak_ki","timestamp":"2018. október. 31. 13:54","title":"Nahát, az MTI lehozta a CEU egy közleményét, a nevüket sem radírozták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert tartanak fogva politikai, illetve vallási nézetei miatt – írta a legismertebb orosz jogvédő szervezet, a Memorial.","shortLead":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert...","id":"20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497168ec-503f-44e2-8ed6-169f894d8e98","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Már 195 politikai fogoly van Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem. Hogy működik egy fehérorosz női börtönszínház vagy egy sajátos nevelési igényű gyerekeket befogadó zseniális svájci iskola? Hogyan lehet feldolgozni az értelmetlen háború borzalmait?\r

\r

","shortLead":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem...","id":"20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a81b749-c568-4b8c-a63e-23205b202e00","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","timestamp":"2018. november. 01. 15:30","title":"Itt mindent elvesztünk, amitől nők vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Visszavették a fegyelmi okokból kirúgott 68 dolgozót, most két éve van a cégnek arra, hogy új bérszabályzatot dolgozzon ki.","shortLead":"Visszavették a fegyelmi okokból kirúgott 68 dolgozót, most két éve van a cégnek arra, hogy új bérszabályzatot dolgozzon...","id":"20181101_A_szakszervezetek_sikerevel_ert_veget_a_lengyel_repulossztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed69b6-44ba-4858-a4e7-875f29f23a4f","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_A_szakszervezetek_sikerevel_ert_veget_a_lengyel_repulossztrajk","timestamp":"2018. november. 01. 11:02","title":"A szakszervezetek sikerével ért véget a lengyel repülőssztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre elterjedtebb a távmunka Magyarországon is, de a bedolgozói munkaviszonyra is szép számban találunk példát. A két atipikus foglalkoztatási forma fő tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Egyre elterjedtebb a távmunka Magyarországon is, de a bedolgozói munkaviszonyra is szép számban találunk példát. A két...","id":"20181031_Hazaengedi_a_fonoke_Figyeljen_az_otthoni_munka_szabalyaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4f59c0-95cc-4b87-aff7-353c20461ccb","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Hazaengedi_a_fonoke_Figyeljen_az_otthoni_munka_szabalyaira","timestamp":"2018. október. 31. 13:48","title":"Hazaengedi a főnöke? Figyeljen az otthoni munka szabályaira!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"","category":"vilag","description":"Másfél év alatt a felére csökkent Emmanuel Macron népszerűsége Franciaoraszágban.","shortLead":"Másfél év alatt a felére csökkent Emmanuel Macron népszerűsége Franciaoraszágban.","id":"20181101_Tortenelmi_melyponton_Macron_nepszerusege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b05292a-2f3c-4a03-8592-f9bf2548f4cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tortenelmi_melyponton_Macron_nepszerusege","timestamp":"2018. november. 01. 11:59","title":"Történelmi mélyponton Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f299f3-df1d-43e3-8407-25db4a5487df","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Nem javítana sokat a diákok idegennyelv-tudásán, ha a közoktatásban csak egy nyelvet tanulnának, de azt magasabb óraszámban, viszont számos problémát okozna, ha eltörölnék a második nyelvet a középiskolákban – vélik az általunk megkérdezett nyelvtanárok.","shortLead":"Nem javítana sokat a diákok idegennyelv-tudásán, ha a közoktatásban csak egy nyelvet tanulnának, de azt magasabb...","id":"20181031_idegen_nyelv_tanitas_angol_masodik_idegen_nyelv_nyelvtanarok_kozepiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f299f3-df1d-43e3-8407-25db4a5487df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991dc0c-a93e-4787-9623-145572214ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_idegen_nyelv_tanitas_angol_masodik_idegen_nyelv_nyelvtanarok_kozepiskola","timestamp":"2018. október. 31. 11:00","title":"\"Legyen az angol kötelező érettségi tantárgy, de el a kezekkel a második nyelvektől!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parlament a színfalak mögött. Németh Szilárd megállás nélkül beszél, miközben nem is nála van a szó. Szabó Tímea kifakadt rá, Tordai Bence pedig tegezve kéri, inkább maradjon csöndben.","shortLead":"Parlament a színfalak mögött. Németh Szilárd megállás nélkül beszél, miközben nem is nála van a szó. Szabó Tímea...","id":"20181031_Tordai_Bence_Nemeth_Szilardnak_Maradj_csondben_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9478c8bd-4a4b-4222-a0c9-4739a5f0a8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Tordai_Bence_Nemeth_Szilardnak_Maradj_csondben_Szilard","timestamp":"2018. október. 31. 17:00","title":"Tordai Bence Németh Szilárdnak: „Maradj csöndben, Szilárd”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]