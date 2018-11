Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők tájékoztatása szerint öt sérültet szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők...","id":"20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e3716-14be-44ef-bad9-3c8d53e091f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","timestamp":"2018. november. 18. 16:10","title":"Videón az elmúlt évek egyik legdurvább formula autós versenybalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán azonban esélyt sem hagyott a svéd bajnoknak. 36-27 lett a vége.","shortLead":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán...","id":"20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c8e0d6-461f-434a-aacd-6e93a4d2cdd4","keywords":null,"link":"/sport/20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 20:59","title":"Visszavágott a Veszprém a svéd bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő, vadonatúj produkción munkálkodik. Az oldal később elérhetetlenné vált.","shortLead":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő...","id":"20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c1142-664e-4482-8dc6-7e91243c66a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Nocsak: már készül az első játék a PlayStation 5-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A G7 számításai szerint könnyen lehet, hogy már nem Csányi Sándor a leggazdagabb magyar.","shortLead":"A G7 számításai szerint könnyen lehet, hogy már nem Csányi Sándor a leggazdagabb magyar.","id":"20181117_Haromszaz_milliardnyi_Meszarosvagyon_valt_lathatova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8362c37-5615-41cf-b40e-7c682af52d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Haromszaz_milliardnyi_Meszarosvagyon_valt_lathatova","timestamp":"2018. november. 17. 19:52","title":"Háromszáz milliárdnyi Mészáros-vagyon vált láthatóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","shortLead":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","id":"20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08314a5-e7e7-476c-b9cf-8ae89bbb040f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","timestamp":"2018. november. 17. 13:50","title":"Gruevszki után újabb migráns akart bejönni Magyarországra Szerbia felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje ugyanis fele ennyibe kerül. Kipróbáltuk, hogy megnézzük van-e valamilyen komolyabb buktatója.","shortLead":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje...","id":"20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c812d1c7-9c2d-40d5-87a6-2629f8b033fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","timestamp":"2018. november. 17. 20:00","title":"Sokat tudó óra fél áron, és még telefonálni is lehet vele – túl szép, hogy igaz legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]