[{"available":true,"c_guid":"30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","shortLead":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","id":"20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d841-6f3c-4aa8-b7f0-46ae9269f720","keywords":null,"link":"/sport/20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"BATE-Vidi: 1-0 a félidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","shortLead":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","id":"20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d304f-04b8-4b4f-b7b1-fa5e46b32728","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","timestamp":"2018. november. 30. 14:24","title":"Kigyulladt az ATV székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Máris beárazta a tőkepiac a takarékszövetkezeti integráció péntek délutánra időzített bombasztikus bejelentését. E szerint a bank körül alakulhat ki egy olyan méretű pénzintézet, amely idővel Csányi Sándor OTP-jének a kihívója lehet.","shortLead":"Máris beárazta a tőkepiac a takarékszövetkezeti integráció péntek délutánra időzített bombasztikus bejelentését. E...","id":"20181130_Nagyot_lep_ma_a_Takarekbank_a_Meszarosmegabank_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a6d282-3842-4776-a453-7ea9d9a2312d","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Nagyot_lep_ma_a_Takarekbank_a_Meszarosmegabank_fele","timestamp":"2018. november. 30. 12:30","title":"Nagyot lép ma a Takarékbank a Mészáros-megabank felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a G20-ra tartott, amikor az indulás után egy órával a géppel több technikai probléma is adódott, a kommunikáció sem volt rendben. Senkinek nem esett baja.","shortLead":"A német kancellár a G20-ra tartott, amikor az indulás után egy órával a géppel több technikai probléma is adódott...","id":"20181130_Kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_Angela_Merkel_gepenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951ced76-9aff-4b1b-b182-0ce2013113f3","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_Angela_Merkel_gepenek","timestamp":"2018. november. 30. 05:35","title":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania Angela Merkel gépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap pénteki számában ír arról, hogy a munkaügyi bíróság hatályon kívül helyezte a múzeum építési engedélyét. ","shortLead":"A lap pénteki számában ír arról, hogy a munkaügyi bíróság hatályon kívül helyezte a múzeum építési engedélyét. ","id":"20181130_Nepszava_le_kell_allni_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca3e01f-143f-4a9b-8ee9-c107ef760d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nepszava_le_kell_allni_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitesevel","timestamp":"2018. november. 30. 06:55","title":"Népszava: Le kell állni az új Néprajzi Múzeum építésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új rendszer fejlesztésébe fognak a brit hatóságok, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes azonosítani a bűnözőket. De még azelőtt, hogy valamilyen törvénybe ütköző dolgot tettek volna. ","shortLead":"Olyan új rendszer fejlesztésébe fognak a brit hatóságok, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes...","id":"20181129_mesterseges_intelligencia_egyesult_kiralysag_rendorok_buncselekmeny_bunozok_ndas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29db3ae-04b2-4b81-9125-4d52969fd57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_mesterseges_intelligencia_egyesult_kiralysag_rendorok_buncselekmeny_bunozok_ndas","timestamp":"2018. november. 29. 12:03","title":"Bevetik a mesterséges intelligenciát, ami még a bűncselekmény elkövetése előtt riaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","shortLead":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","id":"20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3094f9f-485b-40e9-ba19-2e2fb12b143b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","timestamp":"2018. november. 30. 17:32","title":"Felmelegedés, de ónos eső is jöhet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gép pilótája az MTI értesülése szerint meghalt.","shortLead":"A gép pilótája az MTI értesülése szerint meghalt.","id":"20181130_lezuhant_egy_kisrepulo_sarvar_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cd743e-6343-48bf-8014-b10b6273142a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_lezuhant_egy_kisrepulo_sarvar_mellett","timestamp":"2018. november. 30. 13:30","title":"Lezuhant egy kisrepülő Sárvár mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]