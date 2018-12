Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A helyesen kivitelezett délutáni szunyókálás hatékony megoldás a napközbeni mélypont elkerülésére, és értékes felfrissülési lehetőség.","shortLead":"A helyesen kivitelezett délutáni szunyókálás hatékony megoldás a napközbeni mélypont elkerülésére, és értékes...","id":"20181213_a_tokeletes_delutani_alvas_titka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dc8af-ee30-4172-a2e7-ff5e1df6a435","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181213_a_tokeletes_delutani_alvas_titka","timestamp":"2018. december. 13. 13:15","title":"Megmutatjuk a tökéletes délutáni alvás titkát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a597076b-7776-4c1a-b45a-db031cbc6c21","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","timestamp":"2018. december. 11. 14:00","title":"Már nem mernek válaszolni a kérdéseinkre – A HVG adventi kalendáriumában ma: Szabó Yvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3912ab54-b6c7-4c44-b342-61a72e907635","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagykövetet látta vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz fegyverkereskedők ügye is. Valamint a magyar függés az orosz energiaforrásoktól is. A KKM államtitkára szerint hamarosan feloldhatjuk az ukrán NATO-kapcsolatok blokkolását. Cikkünk frissül.","shortLead":"A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagykövetet látta vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz...","id":"20181213_Nemeth_Zsolt_Az_amerikai_nagykovet_nyugalmat_hozott_ide","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3912ab54-b6c7-4c44-b342-61a72e907635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71611b2d-a0c6-402d-97d3-6c68be13603e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nemeth_Zsolt_Az_amerikai_nagykovet_nyugalmat_hozott_ide","timestamp":"2018. december. 13. 10:22","title":"\"Ez most nem az az idő\" – Rendesen megmosta Magyarország fejét az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565378fd-c81c-4f39-97ed-414ea1985daa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az enyhülő idő számukra ellenséges: eltűnik az élelmük, és elszaporodnak a kínzó rovarok.","shortLead":"Az enyhülő idő számukra ellenséges: eltűnik az élelmük, és elszaporodnak a kínzó rovarok.","id":"20181212_Remisztoen_pusztitja_a_renszarvasokat_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565378fd-c81c-4f39-97ed-414ea1985daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28f01e-8895-498c-9d01-5fac3219136b","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Remisztoen_pusztitja_a_renszarvasokat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. december. 12. 11:20","title":"Rémisztően pusztítja a rénszarvasokat a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Hogyan nyújt hasznos segítséget a hazai közoktatásban és egy nagyvállalat digitális transzformációjában a mesterséges intelligencia? Milyen fontos lépésekre van még szükség a célok eléréséhez, és milyen akadályok nehezítik a feladatok végrehajtását? Ezekről is szó volt a Microsoft Future Decoded konferenciáján, ahol az MI hazai lehetőségeit és eredményeit mutatták be.","shortLead":"Hogyan nyújt hasznos segítséget a hazai közoktatásban és egy nagyvállalat digitális transzformációjában a mesterséges...","id":"20181129_microsoft_mesterseges_intelligencia_digitalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d436381-aae9-4559-b4d2-4bee75bc9f52","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181129_microsoft_mesterseges_intelligencia_digitalis","timestamp":"2018. december. 13. 11:30","title":"Ne féljünk tőle, ez már a jövő! - Így válik a sci-fi valósággá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci központú Met Holding került a kormányfő közelébe.","shortLead":"A svájci központú Met Holding került a kormányfő közelébe.","id":"20181212_Orbanek_az_europai_gazbizniszben_is_feltuntek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b8d5a-7caa-4d7b-b19a-4634fecfbdf1","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Orbanek_az_europai_gazbizniszben_is_feltuntek","timestamp":"2018. december. 12. 12:48","title":"Orbánék az európai gázbizniszben is feltűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot Debrecenben: még a BMW beruházásának is a vagyon újraosztása az egyik legfőbb értelme.","shortLead":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot...","id":"201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8272ee-6928-4ac0-bf68-a9bf60100a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","timestamp":"2018. december. 11. 14:20","title":"A BMW-gyár milliárdjaiból is a kormány oligarchái szedhetik meg magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","shortLead":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","id":"20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36118a-ec1c-4be0-bd22-770f54df14e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","timestamp":"2018. december. 11. 19:52","title":"A zsidózó Szávay december 31-én adja vissza mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]