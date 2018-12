Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt: a tűzzel játszik, ha félvállról veszi a szociális válságot Franciaországban.","shortLead":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt...","id":"20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0077490-c20a-4949-be81-546823a601eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","timestamp":"2018. december. 14. 14:03","title":"Ezer \"idejétmúlt\" embert rúgnak ki a francia közszolgálati médiából, máshol is karcsúsít Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rolling Stones gitáros-zeneszerzője lassan 75 éves lesz, és bár gyakorlatilag a személyes brandjéhez tartozott a tudatmódosítók használata, most ennek véget vet.

","shortLead":"A Rolling Stones gitáros-zeneszerzője lassan 75 éves lesz, és bár gyakorlatilag a személyes brandjéhez tartozott...","id":"20181213_Keith_Richards_felhagy_az_alkohollal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a87742-0106-4d0e-9ec9-a9580ea3c138","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Keith_Richards_felhagy_az_alkohollal","timestamp":"2018. december. 13. 09:34","title":"Keith Richards felhagy az alkohollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sérülékenységekre bukkant egy hibavadász a Microsoft rendszerében, amiket kihasználva át tudta venni az irányítást egy belépési információkat tároló aldomain fölött. A Windows-gyártó ugyan kijavította a hibát, de csak hónapokkal később. ","shortLead":"Súlyos sérülékenységekre bukkant egy hibavadász a Microsoft rendszerében, amiket kihasználva át tudta venni...","id":"20181214_microsoft_office_aldomain_serulekenyseg_hibavadasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c9ce3-a0d9-4f75-9cf9-879996e0e8df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_microsoft_office_aldomain_serulekenyseg_hibavadasz","timestamp":"2018. december. 14. 17:03","title":"400 millió Office-felhasználó adata volt veszélyben egy hónapokon át nyitva álló kiskapu miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","shortLead":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","id":"20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0982a7ac-f097-475c-9650-253062c0c383","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","timestamp":"2018. december. 14. 10:06","title":"Ki fognak borulni a rajongók a Trónok harca végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","shortLead":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","id":"20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e528370-4aaf-4e03-8a98-05256280bbf4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","timestamp":"2018. december. 14. 10:32","title":"Betörtek Paul McCartney-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf096392-b227-4c38-a40e-55c788da1425","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szerda esti tüntetés végén a Dob utcánál is csak úgy engedték szabadon a tüntetésen részt vevőket, ha kamerába mondták a nevüket. Kollégánkkal is ez történt. A TASZ szerint erre semmi joga nincs a rendőrségnek, az Adatvédelmi hatóság elnöke szerint viszont nem aggályos, ami történt.","shortLead":"A szerda esti tüntetés végén a Dob utcánál is csak úgy engedték szabadon a tüntetésen részt vevőket, ha kamerába...","id":"20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf096392-b227-4c38-a40e-55c788da1425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8085fb1-40b0-429a-9881-e8da66c0912a","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:48","title":"Be kell mondanom a kamerába a nevemet, ha a rendőr kérdezi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","shortLead":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","id":"20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52556355-18bd-42a6-a4ae-f398503ddb99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","timestamp":"2018. december. 14. 13:21","title":"Új csodamotort kaphatnak az autók: szupertiszta működés és minimális fogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","shortLead":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","id":"20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed71510b-21ea-4685-95e3-dd0dd2072bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","timestamp":"2018. december. 14. 18:02","title":"Új vezetők a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]