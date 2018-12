Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","shortLead":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","id":"20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc702b6-1263-4ae2-b63b-b968daf454fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","timestamp":"2018. december. 21. 15:19","title":"Az áruházak azt ígérik, tényleg olcsóbb lesz a tej az áfacsökkentéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette. Utóbbiról hangfelvétele is van. ","shortLead":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette...","id":"20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866499c4-b0fb-468b-9009-984d6b1e14df","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 15:41","title":"Nyomoz az ügyészség a veréssel fenyegető rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tetem több mint 30 millió éve együtt formálódott a hegységgel.","shortLead":"A tetem több mint 30 millió éve együtt formálódott a hegységgel.","id":"20181220_Hatalmas_husevo_dinoszaurusz_maradvanyaira_bukkantak_az_Alpokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a298b-adee-4067-a45a-aec59f555434","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Hatalmas_husevo_dinoszaurusz_maradvanyaira_bukkantak_az_Alpokban","timestamp":"2018. december. 20. 19:45","title":"Hatalmas húsevő dinoszaurusz maradványaira bukkantak az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely a kelet-európai piacon négy országot szolgál ki.","shortLead":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely...","id":"20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05ba545-1c1b-4026-a9f6-0231ba60e62d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","timestamp":"2018. december. 21. 13:40","title":"Elkelt az UPC Direct","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8084838-49d0-4710-9972-961e5d4b577e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél tökéletesebb karácsonyi ajándékot el sem tudott képzelni a család.","shortLead":"Ennél tökéletesebb karácsonyi ajándékot el sem tudott képzelni a család.","id":"20181220_Ismeretlen_joakaro_fizetett_milliokat_egy_kislany_kezeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8084838-49d0-4710-9972-961e5d4b577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d381aeee-06f7-4c1b-8279-b65a2f92fc2f","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Ismeretlen_joakaro_fizetett_milliokat_egy_kislany_kezeert","timestamp":"2018. december. 20. 14:55","title":"Ismeretlen jóakaró fizetett milliókat egy kislány kezéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó szabadságának megőrzése.","shortLead":"Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó...","id":"20181221_Margaret_Atwood_Ha_elveszitjuk_a_szabad_sajtot_megszununk_demokracianak_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef09f1-94d6-4f56-8d01-3fea0691df07","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Margaret_Atwood_Ha_elveszitjuk_a_szabad_sajtot_megszununk_demokracianak_lenni","timestamp":"2018. december. 21. 15:59","title":"Margaret Atwood: Ha elveszítjük a szabad sajtót, megszűnünk demokráciának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intenzív osztály karácsonyfáján, egy cetlin jelent meg a kívánság.","shortLead":"Az intenzív osztály karácsonyfáján, egy cetlin jelent meg a kívánság.","id":"20181221_Emberhez_melto_munkakorulmenyeket_kernek_a_Jezuskatol_egy_fovarosi_korhaz_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ff60-715b-4e41-889e-b3cd3253828e","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Emberhez_melto_munkakorulmenyeket_kernek_a_Jezuskatol_egy_fovarosi_korhaz_dolgozoi","timestamp":"2018. december. 21. 09:04","title":"Emberhez méltó munkakörülményeket kérnek a Jézuskától egy fővárosi kórház dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután egyes tájakon még hó eshet, később viszont az esőé lesz a főszerep.","shortLead":"Délután egyes tájakon még hó eshet, később viszont az esőé lesz a főszerep.","id":"20181221_Kezdodik_az_enyhules_jon_az_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c8492-e946-42c2-be45-428c88d19cd3","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Kezdodik_az_enyhules_jon_az_onos_eso","timestamp":"2018. december. 21. 05:11","title":"Kezdődik az enyhülés, jön az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]