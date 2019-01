Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","shortLead":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","id":"20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ca85a-2e23-4cb6-83d6-d33669912fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","timestamp":"2019. január. 08. 07:38","title":"Egyre több szerepet vállal Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6281c85a-eed2-49ed-a332-ae2c92c8fbc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy szavazaton múlt.","shortLead":"Csak egy szavazaton múlt.","id":"20190107_A_fuggetlen_jelolt_nyert_Herencsenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6281c85a-eed2-49ed-a332-ae2c92c8fbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20ddb2-1e7e-4e08-8ab6-d2431f40b934","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_fuggetlen_jelolt_nyert_Herencsenyben","timestamp":"2019. január. 07. 05:25","title":"A független jelölt nyert Herencsényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","shortLead":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","id":"20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d81829f-b654-4df0-9f79-ba2ddcef4dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","timestamp":"2019. január. 07. 12:37","title":"Vadászó magyarra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","shortLead":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","id":"20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e8827-c3db-4c9b-9b33-75e2f774e128","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Trump az ellenzéki médiáról: Vissza kell hozni az őszinteséget az újságírásba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e6fcf7-30be-4952-a410-c67426a32c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott megosztási hullámot váltott ki a Twitteren a japán Maezava Juszaku egyik bejegyzése. Persze a tweet sem mindennapi: a milliárdos ingyenpénzt oszt, így ünnepli újabb üzleti sikerét.","shortLead":"Soha nem látott megosztási hullámot váltott ki a Twitteren a japán Maezava Juszaku egyik bejegyzése. Persze a tweet sem...","id":"20190107_mezava_juszaku_hold_koruli_utazas_twitter_zozo_ingyen_penz_osztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e6fcf7-30be-4952-a410-c67426a32c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a997da8f-3720-4675-b1cf-feda4221ee01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_mezava_juszaku_hold_koruli_utazas_twitter_zozo_ingyen_penz_osztas","timestamp":"2019. január. 07. 11:33","title":"100 milliót oszt szét készpénzben a japán milliárdos a Twitteren – meg is bolondult a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","shortLead":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","id":"20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad2ef0-126b-44a2-bf71-fa1b110b5124","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 06. 13:27","title":"Kikérik a Varju Lászlót leteperő biztonsági őrök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376a553-0c07-464d-828c-57c255784c8d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","timestamp":"2019. január. 08. 09:59","title":"Leégett Sebestyén Balázsék karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam is bőkezű a Lakitelki Népfőiskolával.","shortLead":"Az állam is bőkezű a Lakitelki Népfőiskolával.","id":"20190106_45_milliardbol_epul_termalfurdo_a_fideszes_politikus_foiskolajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624d74a-94ef-41db-9367-3ebca93281f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190106_45_milliardbol_epul_termalfurdo_a_fideszes_politikus_foiskolajan","timestamp":"2019. január. 06. 12:47","title":"4,5 milliárdból épül termálfürdő a fideszes politikus főiskoláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]