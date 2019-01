Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak az alkotásokra.



","shortLead":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak...","id":"20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941c6ee3-c669-40ce-96c0-8830d3075e29","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","timestamp":"2019. január. 07. 10:19","title":"A Sose halunk meg nyerte az ingyenmozi-akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","shortLead":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","id":"20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d81829f-b654-4df0-9f79-ba2ddcef4dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","timestamp":"2019. január. 07. 12:37","title":"Vadászó magyarra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6df10e-17c4-4099-b525-9587ca932095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indoklás egyelőre nincs, de a hithű muzulmánnak tartott V. Muhammad állítólag feleségül vett egy volt orosz szépségkirálynőt.","shortLead":"Indoklás egyelőre nincs, de a hithű muzulmánnak tartott V. Muhammad állítólag feleségül vett egy volt orosz...","id":"20190106_Derult_egbol_egy_orosz_feleseg_Lemondott_Majazia_uralkodoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6df10e-17c4-4099-b525-9587ca932095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38054be-95f6-4c49-be01-21b2f66cf5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Derult_egbol_egy_orosz_feleseg_Lemondott_Majazia_uralkodoja","timestamp":"2019. január. 06. 13:49","title":"Derült égből egy orosz feleség? Lemondott Malajzia uralkodója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját, ami vezeték nélküli töltéssel pumpálja fel a készülék akkumulátorát.","shortLead":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját...","id":"20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915ef23a-feab-49a4-9624-8eae4ce9dceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 18:03","title":"Jó ötlet: így sokkal tovább bírják majd az új iPhone-ok, és még zenét is hallgathatunk töltés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség helyszínel.","shortLead":"A rendőrség helyszínel.","id":"20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c3ed01-e2b0-4293-9902-3313a0e4d27d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. január. 07. 10:36","title":"Betörték egy Fidesz-iroda ablakát a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b04b0-1708-40cf-bde3-81e5e1746360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190107_Osszegraffitiztek_az_ujbudai_Fideszirodat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644b04b0-1708-40cf-bde3-81e5e1746360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227da14-08fd-4a20-a8b5-8f9ed3147724","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Osszegraffitiztek_az_ujbudai_Fideszirodat_is","timestamp":"2019. január. 07. 19:10","title":"Összegraffitizték az újbudai Fidesz-irodát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","shortLead":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","id":"20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53caaa-4ffd-4dfb-8543-a74b714af5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","timestamp":"2019. január. 06. 20:31","title":"Leállt a vonatközlekedés a Budapest-Győr vonalon, pótlóbusz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aa217e-b898-4640-b6a3-792b30a8be9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fizikaóra az utcán, csak most kocsik helyettesítik a golyósort, hogyan adódik át a lendület energiája.","shortLead":"Fizikaóra az utcán, csak most kocsik helyettesítik a golyósort, hogyan adódik át a lendület energiája.","id":"20190107_Mint_a_billiardban_ugy_koccantak_az_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40aa217e-b898-4640-b6a3-792b30a8be9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea788-c6d4-4147-bbe9-aaa8510fa2da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Mint_a_billiardban_ugy_koccantak_az_autok","timestamp":"2019. január. 07. 10:44","title":"Mint a dominó, úgy koccolták végig egymást az autók ebben a jeges utcában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]