Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kultúrharcot mesterséges marhaságnak tartja, és nehezen dolgozza fel, hogy, mint mondja, teljesen szabadon, önként magunknak tesszük tönkre az életünket. Viszont 25 éve vágyott arra, hogy legyen egy olyan lemeze, amelyen a saját dalait adja elő, és ez Éjféli őrjárat címmel meg is született, decemberben pedig az Arénában fog koncertezni. Dés Lászlóval beszélgettünk apátiáról, feketelistákról, az improvizáció öröméről és Esterházy Péter barátságáról.","shortLead":"A kultúrharcot mesterséges marhaságnak tartja, és nehezen dolgozza fel, hogy, mint mondja, teljesen szabadon, önként...","id":"20181025_Des_Laszlo_Akarhogy_is_probalnak_minket_elintezni_tuleljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982258fe-f60b-4af9-894a-84d8e106dc6b","keywords":null,"link":"/kultura/20181025_Des_Laszlo_Akarhogy_is_probalnak_minket_elintezni_tuleljuk","timestamp":"2018. október. 25. 11:20","title":"Dés László: Akárhogy is próbálnak minket elintézni, túléljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álomstrandjairól ismert szigetet azért zárták le fél évre, hogy alaposan kitakarítsák, így a megelőzés jegyében most drasztikus szabályokat kell betartaniuk az ide érkező turistáknak.","shortLead":"Az álomstrandjairól ismert szigetet azért zárták le fél évre, hogy alaposan kitakarítsák, így a megelőzés jegyében most...","id":"20181025_Ujranyitott_a_vilag_egyik_legszebb_uduloszigete_de_mostantol_meg_a_homokvarepitesert_is_buntetes_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa11c22-1c47-4f80-9c29-8919ba9669f5","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Ujranyitott_a_vilag_egyik_legszebb_uduloszigete_de_mostantol_meg_a_homokvarepitesert_is_buntetes_jar","timestamp":"2018. október. 25. 12:32","title":"Újranyitott a világ egyik legszebb üdülőszigete, de mostantól még a homokvárépítésért is büntetés jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29be6d6-b10c-43f1-a403-2d9efa41d622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor személyesen nyitja meg újra a múzeumot.","shortLead":"Orbán Viktor személyesen nyitja meg újra a múzeumot.","id":"20181024_Vegre_ujra_megnyilik_a_Szepmuveszeti_ot_kilo_arany_is_kerult_a_falara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29be6d6-b10c-43f1-a403-2d9efa41d622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50402fe1-d4dc-4982-b33b-389dd0c140bd","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Vegre_ujra_megnyilik_a_Szepmuveszeti_ot_kilo_arany_is_kerult_a_falara","timestamp":"2018. október. 24. 10:25","title":"Végre újra megnyílik a Szépművészeti, öt kiló arany is került a falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy véli, hogy civilizáltabban kellene beszélniük, és nem kellene ellenfeleiket becsmérelniük.","shortLead":"Az amerikai elnök úgy véli, hogy civilizáltabban kellene beszélniük, és nem kellene ellenfeleiket becsmérelniük.","id":"20181025_Trump_szerint_a_demokrata_parti_politikusok_maguknak_koszonhetik_hogy_valaki_bombat_kuldott_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3092e5e-2c59-40d0-a5de-0c7e3ec5ebb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Trump_szerint_a_demokrata_parti_politikusok_maguknak_koszonhetik_hogy_valaki_bombat_kuldott_nekik","timestamp":"2018. október. 25. 07:35","title":"Trump szerint a demokrata párti politikusok maguknak köszönhetik, hogy valaki bombát küldött nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e230e3d-07b3-4132-b7ba-9f9f5ab20304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg egy kerítés kicserélése miatt kell kivágni néhány fát, de a helyiek szerint az erdőgazdaság ennél többet irtott ki. ","shortLead":"Elvileg egy kerítés kicserélése miatt kell kivágni néhány fát, de a helyiek szerint az erdőgazdaság ennél többet irtott...","id":"20181025_Vagjak_a_fakat_egy_vedett_teruleten_Veszprem_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e230e3d-07b3-4132-b7ba-9f9f5ab20304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d51bc0-a83e-4738-b559-45347baa6122","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Vagjak_a_fakat_egy_vedett_teruleten_Veszprem_megyeben","timestamp":"2018. október. 25. 21:27","title":"Vágják a fákat egy védett területen Veszprém megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó rakétát – közölte csütörtök hajnalban a hadsereg.

","shortLead":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó...","id":"20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a84f4-b3b8-4950-9436-168fe9c4d22c","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","timestamp":"2018. október. 25. 05:47","title":"Átjutott egy palesztin rakéta az izraeli Vaskupolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. A Diótörés Alapítvány épp ezt a támaszt akarja nyújtani nekik. A hajléktalanság kriminalizálását jelentő törvények hatálybalépése után az ő központjukban jártunk, és elkísértük egyik veterán munkatársukat „terepre”. Budapest olyan arca tárult fel előttünk, amely gúnyos kegyetlenséggel zabálja fel lakóit.","shortLead":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek...","id":"20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f5153-2569-4b1e-89ee-f06a55ea197f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","timestamp":"2018. október. 25. 06:30","title":"Akik csak a hajléktalanságot ismerik: „Milyen jövőkép? Jövőm sincs”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő, a Facebooknál dolgozó forrás szerint hamarosan egy \"nagy nevű\" kiberbiztonsági céget vehet meg a közösségi webes vállalat, hogy a jövőben minimális legyen az esélye az oldal feltörésének.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő, a Facebooknál dolgozó forrás szerint hamarosan egy \"nagy nevű\" kiberbiztonsági céget vehet...","id":"20181024_facebook_adatszivargasi_ugy_kiberbiztonsag_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ddd34d-58b2-45d2-a6d7-55d2cd0bfec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_facebook_adatszivargasi_ugy_kiberbiztonsag_hacker","timestamp":"2018. október. 24. 10:03","title":"Bevásárolhat a Facebook, és ettől talán egy kicsit nyugodtabban alhatunk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]