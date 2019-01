Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6352922b-60fe-409b-b3a8-a2fde088279f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TV2 és a Telekom a Spíler2 sugárzásáról döntött, de csak máricusig.","shortLead":"A TV2 és a Telekom a Spíler2 sugárzásáról döntött, de csak máricusig.","id":"20190107_Megint_csak_negyedevre_allapodott_meg_a_TV2_es_a_Telekom_a_fociteverol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6352922b-60fe-409b-b3a8-a2fde088279f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09545e62-1810-4646-a8fd-38aba079f349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Megint_csak_negyedevre_allapodott_meg_a_TV2_es_a_Telekom_a_fociteverol","timestamp":"2019. január. 07. 12:44","title":"Megint csak negyedévre állapodott meg a TV2 és a Telekom a focitévéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","shortLead":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","id":"20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5466b5-7d40-4dd6-a81b-afa61cb266c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","timestamp":"2019. január. 07. 15:42","title":"Mindenki nézze meg, hogy nem fagyott-e meg a vízórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi repülőtéren (Schönefeld, Tegel), de egész nap késésekkel kell számolni.","shortLead":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi...","id":"20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a29be2-b25b-40fb-9a58-334454f324d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","timestamp":"2019. január. 07. 10:53","title":"Berlin repterein véget ért a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","shortLead":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","id":"20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f9e2-3602-4eb8-8f89-0ada8a176b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 15:11","title":"Ezt nem vártuk: a CÖF kínál jogsegélyszolgálatot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van, és még mindig az alapító Solvay család a legfontosabb tulajdonos.","shortLead":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van...","id":"20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9490c-0747-4179-834d-8ccc415215df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Nő is, migráns is, muszlim is, mégis ő került a belga ipar egyik büszkeségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak Molotov-koktélt tavaly február 4-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központjára. A vád szerint z elkövetők az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","shortLead":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak...","id":"20190108_Lengyelorszagban_allitjak_birosag_ele_az_ungvari_magyarok_elleni_tamadas_vegrehajtoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b08839f-5ae2-4779-915d-fd7853ef6cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Lengyelorszagban_allitjak_birosag_ele_az_ungvari_magyarok_elleni_tamadas_vegrehajtoit","timestamp":"2019. január. 08. 13:32","title":"Lengyelországban állítják bíróság elé az ungvári magyarok elleni támadás végrehajtóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","shortLead":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","id":"20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd664dba-f017-4865-b8c8-9f5a36856a71","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","timestamp":"2019. január. 08. 17:06","title":"Iskolája elhatárolódik a kecskeméti tüntetésen felszólaló gimnazista lány dühös beszédétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői, és azt ajánlották neki, enyhébb büntetést kap, ha támogatja a görög–macedón névvita megoldását lehetővé országnév váltást. Az állítólagos javaslatról az Infomax nevű hírportál számolt be, egy olyan neve mellőzését kérő személyre hivatkozva, aki találkozott Budapesten a Magyarországon menedéket kapott exkormányfővel. A közvetítőn keresztül Gruevszki sorosozott is egy jót.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták...","id":"20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fff3567-03e5-44f7-a45c-9550f9528365","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","timestamp":"2019. január. 08. 14:32","title":"Gruevszkit megkörnyékezték, ám Orbán barátja nem hagyta magát – állítja egy rejtélyes közvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]