Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13221fa6-7dc0-4c06-9061-a5e9fce5165a","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A legbékésebbnek mondott izraeli városban, Haifában egy múzeumi kiállítás váltott ki hatalmas felháborodást a keresztények körében. Az ok: a keresztre feszített Ronald McDonald bohóc.","shortLead":"A legbékésebbnek mondott izraeli városban, Haifában egy múzeumi kiállítás váltott ki hatalmas felháborodást...","id":"20190118_Bohoc_a_kereszten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13221fa6-7dc0-4c06-9061-a5e9fce5165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e8aec4-e2cb-4728-a6f2-9b5b509bf701","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Bohoc_a_kereszten","timestamp":"2019. január. 18. 13:32","title":"Bohóc a kereszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","shortLead":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","id":"20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a131a-9240-4219-ac64-ab0474186e53","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 17:00","title":"A Fidelitas-alelnök is beszólt a köztévének a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol és hogyan ellenőrizheti, hogy adatai szerepelnek-e a most kiszivárgottak között, és azt is, mit tehet saját biztonsága érdekében.","shortLead":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol...","id":"20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebe81a7-adcc-440d-b7e5-899a871422ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","timestamp":"2019. január. 17. 17:33","title":"Nagy baj van: kiszivárgott 773 millió e-mail-cím és rengeteg jelszó, itt ellenőrizheti, érintett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről papírja is van a műsorvezető celebnek.","shortLead":"Erről papírja is van a műsorvezető celebnek.","id":"20190117_Sebestyen_Balazsnak_mar_ket_eve_telke_van_a_Holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bf79d2-6e3b-48b9-87a0-98a8bb6671d4","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Sebestyen_Balazsnak_mar_ket_eve_telke_van_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 17. 08:51","title":"Sebestyén Balázsnak már két éve telke van a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer egy zsák ötforintossal fizette volna ki a sérelemdíjat, de Hadházy szerint ezt nem teheti meg.","shortLead":"Bayer egy zsák ötforintossal fizette volna ki a sérelemdíjat, de Hadházy szerint ezt nem teheti meg.","id":"20190117_Hadhazy_uzent_Bayernek_Foloslegesen_ne_gyujtse_az_otforintosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe056b0-841e-4946-9e03-7079beacf86a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Hadhazy_uzent_Bayernek_Foloslegesen_ne_gyujtse_az_otforintosokat","timestamp":"2019. január. 17. 13:55","title":"Hadházy üzent Bayernek: \"Fölöslegesen ne gyűjtse az ötforintosokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fec0f-925b-4716-a690-12d1570e063b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos termékcsalád tagjai frissített designt és modernizált technikát vonultatnak fel. ","shortLead":"A környezettudatos termékcsalád tagjai frissített designt és modernizált technikát vonultatnak fel. ","id":"20190118_megerkezett_az_uj_hyundai_ioniq_plugin_hibrid_elektromos_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fec0f-925b-4716-a690-12d1570e063b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fe17a-26f4-4ab9-9b44-72b5e56ecef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_megerkezett_az_uj_hyundai_ioniq_plugin_hibrid_elektromos_villanyauto","timestamp":"2019. január. 18. 11:21","title":"Megérkezett az új Hyundai Ioniq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Elérte a csapadékzóna az országot, néhány helyen ónos eső esik – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Elérte a csapadékzóna az országot, néhány helyen ónos eső esik – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190117_Onos_eso_miatt_adtak_ki_riasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45816a27-1554-49a7-b48c-f3e0f9fca11b","keywords":null,"link":"/idojaras/20190117_Onos_eso_miatt_adtak_ki_riasztast","timestamp":"2019. január. 17. 21:12","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]