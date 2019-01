Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszéki NK Osijek elhappolta a kazah Asztana magyarját.","shortLead":"Az eszéki NK Osijek elhappolta a kazah Asztana magyarját.","id":"20190117_Meszaros_Lorinc_horvat_csapata_leigazolta_Kleinheislert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a04e1f-03e2-44bc-b6b3-8caecf521696","keywords":null,"link":"/sport/20190117_Meszaros_Lorinc_horvat_csapata_leigazolta_Kleinheislert","timestamp":"2019. január. 17. 08:19","title":"Mészáros Lőrinc horvát csapata leigazolta Kleinheislert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó legfrissebb újdonsága kabrió mivolta ellenére alig nehezebb zárt tetős testvérénél. És iszonyatosan gyors.","shortLead":"A brit gyártó legfrissebb újdonsága kabrió mivolta ellenére alig nehezebb zárt tetős testvérénél. És iszonyatosan gyors.","id":"20190117_mclaren_600lt_spider_roadster_kabrio_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017f320-dd38-40fc-b2ee-777b84b3a1c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_mclaren_600lt_spider_roadster_kabrio_sportkocsi","timestamp":"2019. január. 17. 11:21","title":"Felfelé ordító kipufogó a McLaren új kabrióján: 315 km/h nyitott tetővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami reklámköltések piactorzító hatása miatt fordult panasszal az Európai Bizottsághoz Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. A korábbi, közmédiáról szóló beadványa 2 éve a Bizottság előtt van, reméli, hogy ebben az ügyben gyorsabban lépnek.","shortLead":"Az állami reklámköltések piactorzító hatása miatt fordult panasszal az Európai Bizottsághoz Jávor Benedek, a Párbeszéd...","id":"20190117_mediazombi_javor_benedek_europai_bizottsag_allami_reklamkoltes_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a6d387-f349-4bc2-9cdd-ac791d7581b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_mediazombi_javor_benedek_europai_bizottsag_allami_reklamkoltes_media","timestamp":"2019. január. 17. 12:48","title":"\"Médiazombik fenntartása a cél\" - Jávor Benedek panaszt tett az Európai Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ca82bd-ed1f-40d4-8821-fe424ac788bd","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A két jármű frontálisan ütközött, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A két jármű frontálisan ütközött, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.","id":"20190116_Szinte_a_felismeresig_roncsolodott_az_M2es_autouton_utkozo_kamion_es_kisteherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ca82bd-ed1f-40d4-8821-fe424ac788bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11401010-009c-44b0-bb9d-da6c1569cd12","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190116_Szinte_a_felismeresig_roncsolodott_az_M2es_autouton_utkozo_kamion_es_kisteherauto","timestamp":"2019. január. 16. 19:52","title":"Szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott az M2-es autóúton ütköző kamion és kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","shortLead":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","id":"20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb15dcb7-2c89-4e15-86a6-cb2b49d60f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","timestamp":"2019. január. 16. 16:55","title":"55 sofőrnélküli autóból álló konvoj került be a Guinness-rekordok könyvébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel kapcsolatban mind hardver-, mind szoftvervonalon.","shortLead":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel...","id":"20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5222dd64-3637-4f95-9206-fbab31ba9526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","timestamp":"2019. január. 16. 12:03","title":"Összehajtható windowsos okostelefonok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el az új, USB drive méretű eszközön.","shortLead":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el...","id":"20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225db027-4756-4fe8-a75a-e42c4dee99fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","timestamp":"2019. január. 17. 10:03","title":"4000 GB adat fér el ezen a pendrive-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]