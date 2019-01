Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","shortLead":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","id":"20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcefaa7-0714-4858-b60f-1e986e0b1e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 18:52","title":"Rendőrség: Hat főt kellett eltávolítani a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban halasztják a felújításokat, annyival nőttek az árak; jogállamisági feltételekhez köthetik az uniós támogatásokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban...","id":"20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d377d9-a4da-4164-b9b9-783c21441041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","timestamp":"2019. január. 20. 07:00","title":"És akkor a Brexit-lavina elindítója nyugodt lélekkel elment kocogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","shortLead":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","id":"20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31212-fcb2-4ab8-b190-02963de0cc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","timestamp":"2019. január. 19. 11:50","title":"Százból még mindig csak kicsit több mint két új autó elektromos a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","shortLead":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","id":"20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e231b2a-354b-47fa-999b-6018acbf9ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 12:45","title":"A Gundelnél O1G-feliratú zsíros kenyérrel tiltakoztak a kormány urizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci teniszlegenda hatszor nyerte meg az Australian Opent, de elkövette azt a hibát, hogy az öltözőbe menet nem volt a nyakában a versenyre szóló azonosító kártyája. A biztonsági őr ezért megállította. A videóból kiderül, hogy Federer nem egy hisztis sportember. ","shortLead":"A svájci teniszlegenda hatszor nyerte meg az Australian Opent, de elkövette azt a hibát, hogy az öltözőbe menet nem...","id":"20190119_Roger_kicsoda_Feltartoztatta_a_biztonsagi_or_Federert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa790fb9-7e10-4633-9b46-eaa10b51cb2c","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Roger_kicsoda_Feltartoztatta_a_biztonsagi_or_Federert__video","timestamp":"2019. január. 19. 17:04","title":"Roger kicsoda? Feltartóztatta a biztonsági őr Federert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a5b591-5a6f-4bc2-8c2b-b9d8b021bb83","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy Blanka, Bayer Zsolt, MTVA-ban eltöltött éjszaka, elmaradt blokád, márciusra belengetett sztrájk. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy Blanka, Bayer Zsolt, MTVA-ban eltöltött éjszaka, elmaradt blokád, márciusra belengetett sztrájk. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190120_Mi_ertelme_van_ennek_az_egesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a5b591-5a6f-4bc2-8c2b-b9d8b021bb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d250f9fc-c24e-48e4-bcc4-012a968c5268","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Mi_ertelme_van_ennek_az_egesznek","timestamp":"2019. január. 20. 18:00","title":"Mi értelme van ennek az egésznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Érzékeny vagyok, empatikus, nagyon bele tudom érezni magam mások fájdalmába, és szeretek segíteni is – állítja az íráskurzusomon nagyjából minden ötödik nő. Aztán elkezdődik a tanfolyam, és a magát gyakorló empatának mondó hölgy csak magáról beszél, nem figyel a másikra, szinte le sem lehet állítani.","shortLead":"Érzékeny vagyok, empatikus, nagyon bele tudom érezni magam mások fájdalmába, és szeretek segíteni is – állítja...","id":"20190120_Bihari_Viktoria_Egy_szuperkepessegrol_amihez_nem_jar_kopeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a928d3-eae2-4078-bfe4-4adfe6be928e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190120_Bihari_Viktoria_Egy_szuperkepessegrol_amihez_nem_jar_kopeny","timestamp":"2019. január. 20. 20:17","title":"Bihari Viktória: Egy szuperképességről, amihez nem jár köpeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]