[{"available":true,"c_guid":"71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt, és azt mondta, rakétatámadás indult Amerika ellen.","shortLead":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt...","id":"20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b3b99-9610-4c52-bd6e-1fdde9b39473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","timestamp":"2019. január. 30. 13:03","title":"A szívbajt hozta egy amerikai családra a házuk biztonsági kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények elültetése.","shortLead":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények...","id":"20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10122100-80ee-469f-8c5e-9790d0ff04f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","timestamp":"2019. január. 30. 17:03","title":"Kedveli a növényeket? Mutatunk egy remek játékot, de vigyázzon, függővé teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius fokot. Közben az USA-ban rekordhideget mérnek, s már több mint tízen haltak meg a fagy miatt.","shortLead":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius...","id":"20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c4c1f-08bc-4bb4-b454-f5a2d84bc3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","timestamp":"2019. február. 01. 11:23","title":"Január volt Ausztrália történelmének legmelegebb hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét vesztette, de a másik sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét...","id":"20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54548c91-6ea5-4c9f-a139-98f5057782b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","timestamp":"2019. január. 30. 17:06","title":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a baleset után továbbhajtó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 millió forint értékű nemesfém - vagyis a nem is olyan régen tett, nyitó vagyonnyilatkozatához képest 30 millióval több - szerepel Bajkai István bevallásában, de több mint duplájára nőtt az állami megrendelésekkel kistafírozott ügyvédi irodájából származó bevétele is az Orbán ügyvédjeként emlegetett képviselőnek. Autója viszont még mindig nincs.","shortLead":"42 millió forint értékű nemesfém - vagyis a nem is olyan régen tett, nyitó vagyonnyilatkozatához képest 30 millióval...","id":"20190201_Bajkai_Istvan_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befd15c6-10f4-44b1-8204-5596fe698878","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Bajkai_Istvan_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:56","title":"42 milliót tart nemesfémben Bajkai, de hasít az ügyvédi irodája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430b76f-4989-416b-8943-1a5ea66e9803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-országok összes vezetőjével tárgyalni fog.","shortLead":"A V4-országok összes vezetőjével tárgyalni fog.","id":"20190130_Szlovakiaban_talalkozik_Orban_es_Merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1430b76f-4989-416b-8943-1a5ea66e9803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c75365a-b6b3-4940-aa20-7802242fd1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Szlovakiaban_talalkozik_Orban_es_Merkel","timestamp":"2019. január. 30. 16:06","title":"Szlovákiában találkozik Orbán és Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","shortLead":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","id":"20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e94ef-bd2c-4b44-beb9-ebf9353f0c11","keywords":null,"link":"/elet/20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","timestamp":"2019. január. 31. 16:58","title":"A virágzó budapesti szexchat-iparról forgattak riportot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","shortLead":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","id":"20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607ffdb-ab02-4e58-94b4-2f2a1d5103bc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","timestamp":"2019. január. 30. 15:02","title":"Mackófesztivál: a medvejelmezes gyerekek fillérekért léphetnek be az Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]