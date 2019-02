Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga kezdeményezett az ellene eljáró ügyész ellen: több bíróságot is kizártak az elfogultság lehetősége miatt az eljárásból – tudta meg a hvg.hu a házi őrizetben lévő baloldali politikus védelmétől. A törvény alapján ugyanis nem várható el a pártatlan ítélkezés így, hogy egy olyan ügyész kerül a pótmagánvád miatt a vádlottak padjára, aki ezeken a bíróságokon is dolgozik. Czeglédy megvádolta az ellene eljáró ügyészt, több bíróság passzolta az ügyet Kétezer éves maradványokra bukkantak egy útépítéskor. Megtalálták az eddigi legkorábbi angol sör maradványait Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni. Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot. Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt. Járókelőkre lőtt egy idős férfi Korzikán, legalább egy halott A fuvarmegosztó szolgáltató kénytelen volt az érintett városban felfüggeszteni a szolgáltatását. Halálra ítélték a "kínai Uber" sofőrjét, aki megerőszakolta és meggyilkolta utasát