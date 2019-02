Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","shortLead":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","id":"20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2943b6-1a93-4902-b9b6-d56c9aa6a20c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","timestamp":"2019. február. 13. 10:06","title":"Még egy sima koccanás is közel 400 ezer forintba kerül mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sírhelyet felújító kőfaragók vették észre, hogy a kripta üres, holott három koporsónak is benne kellene lennie. ","shortLead":"A sírhelyet felújító kőfaragók vették észre, hogy a kripta üres, holott három koporsónak is benne kellene lennie. ","id":"20190211_Rejtely_Szigetvaron_eltuntek_a_holttestek_egy_csaladi_kriptabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dac59f-acc9-4606-add0-d22ce46cbf48","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Rejtely_Szigetvaron_eltuntek_a_holttestek_egy_csaladi_kriptabol","timestamp":"2019. február. 11. 21:44","title":"Rejtély Szigetváron: eltűntek a holttestek egy családi kriptából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már a kiterjesztett valóságot használja. Az újdonságot ezúttal az Engadget újságírói nézhették meg közelebbről.","shortLead":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már...","id":"20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf0c72-9bf0-420f-8fb9-36aca035ed10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2019. február. 12. 18:33","title":"Felejtse el, amit a Google Térképről eddig tudott, teljesen más lesz a navigálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eedc49a-370b-4aea-bee0-89a0e074dfcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen alternatívái léteznek az államilag támogatott 7 személyes új autóknak, melyek akár már 1,8 millió forint alatt hazavihetők. ","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen alternatívái léteznek az államilag támogatott 7 személyes új autóknak, melyek akár már 1,8...","id":"20190212_botorsag_lenne_nem_kihasznalni_az_uj_autovasarlasi_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eedc49a-370b-4aea-bee0-89a0e074dfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed8aa21-14af-4b46-80c4-8b99769d29fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_botorsag_lenne_nem_kihasznalni_az_uj_autovasarlasi_tamogatast","timestamp":"2019. február. 12. 09:21","title":"Botorság lenne nem kihasználni az akár 2,5 millió forintos új autóvásárlási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","shortLead":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","id":"20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857adf17-4876-4cd4-9802-dd6d92d0850e","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","timestamp":"2019. február. 13. 18:15","title":"Újabb román álorvos bukott le, aki photoshoppal készült diplomával ment a nőgyógyászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","shortLead":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","id":"20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353f4741-876b-49c9-950f-995a34c4508a","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","timestamp":"2019. február. 12. 16:18","title":"Jönnek a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84abb61-9416-418b-8dba-9ab2d5ed37aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be a rajongóknak Will Smith torz és nagyon kék CGI-dzsinnje.","shortLead":"Nem jött be a rajongóknak Will Smith torz és nagyon kék CGI-dzsinnje.","id":"20190212_Kiverte_a_biztositekot_az_eloszereplos_Aladdin_elozetese_Dzsini_a_memgyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84abb61-9416-418b-8dba-9ab2d5ed37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d701ee-09e4-4a70-8d4a-84f97bbafd0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Kiverte_a_biztositekot_az_eloszereplos_Aladdin_elozetese_Dzsini_a_memgyarban","timestamp":"2019. február. 12. 11:47","title":"Íme, Dzsini a mémgyárban – kiverte a biztosítékot az élőszereplős Aladdin előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek EP-képviselő két helyről is megpróbálta kikérni az aktát, de mindenhol zárt ajtókba ütközött. ","shortLead":"Jávor Benedek EP-képviselő két helyről is megpróbálta kikérni az aktát, de mindenhol zárt ajtókba ütközött. ","id":"20190212_Palkovics_miniszteriuma_nem_hozza_nyilvanossagra_az_Eliosugyrol_keszult_OLAFjelentest_mert_szerintuk_nem_kozerdeku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e385d0-2e5e-4cfd-b9f6-b3e4d98aa796","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Palkovics_miniszteriuma_nem_hozza_nyilvanossagra_az_Eliosugyrol_keszult_OLAFjelentest_mert_szerintuk_nem_kozerdeku","timestamp":"2019. február. 12. 10:32","title":"Palkovics minisztériuma nem hozza nyilvánosságra az Elios-ügyről készült OLAF-jelentést, mert szerintük nem közérdekű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]