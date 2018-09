Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6491df-b7fc-4963-8e63-48b0eb015527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja volt hír, hogy visszatérhet a jelenlegi legklasszikusabb Ferrari, a 250 GTO egy mai változatban. Olyan cégek áltak már az ötlet mögé, mint a Pirelli. Most egy dizájnercég tervezgette a külsejét is.","shortLead":"Néhány hónapja volt hír, hogy visszatérhet a jelenlegi legklasszikusabb Ferrari, a 250 GTO egy mai változatban. Olyan...","id":"20180930_ferrari_250_gto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa6491df-b7fc-4963-8e63-48b0eb015527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4ea35b-d795-4b71-b2e2-6b864d8081aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_ferrari_250_gto","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:09","title":"Megálmodták a legdrágább Ferrari mai változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat tette közzé az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat tette közzé az adatokat.","id":"20180929_Draga_mulatsag_Magyarorszagon_elni__ezt_mutatjak_a_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f64548-9f50-411c-aee5-639cd3bcfb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Draga_mulatsag_Magyarorszagon_elni__ezt_mutatjak_a_szamok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:29","title":"Drága mulatság Magyarországon élni - ezt mutatják a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"\"Kedvező változás várható a közeljövőben\" az ápolási díjjal kapcsolatban az Emmi szerint, bár a fideszes képviselők legutóbb el sem mentek a parlamentben ezzel foglalkozó ülésre. ","shortLead":"\"Kedvező változás várható a közeljövőben\" az ápolási díjjal kapcsolatban az Emmi szerint, bár a fideszes képviselők...","id":"20180928_Az_Emmi_azt_igeri_emelni_fogjak_az_apolasi_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f078a1b4-707d-4085-af08-21c22ab9dcd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Az_Emmi_azt_igeri_emelni_fogjak_az_apolasi_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:39","title":"Az Emmi azt ígéri, emelni fogják az ápolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4082018-7a09-49eb-a1e4-3997ff93841b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a nyitható tetős kelet-német csodának alaposan megkérik az árát, de a típus elvakult rajongói számára vélhetően simán megér ennyit a hamisítatlan NDK feeling.","shortLead":"Ennek a nyitható tetős kelet-német csodának alaposan megkérik az árát, de a típus elvakult rajongói számára vélhetően...","id":"20180929_3_millio_forintert_kabriozhatunk_fustokadva_elado_egy_kivalo_magyar_trabant_tramp_hasznaltauto_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4082018-7a09-49eb-a1e4-3997ff93841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d3dac1-74b4-41f7-98c3-b53789ecb641","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_3_millio_forintert_kabriozhatunk_fustokadva_elado_egy_kivalo_magyar_trabant_tramp_hasznaltauto_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:41","title":"3 millió forintért kabriózhatunk füstokádva: eladó egy kiváló magyar Trabant Tramp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti rendőrök a polgárőrök segítségével kapták el.\r

","shortLead":"A budapesti rendőrök a polgárőrök segítségével kapták el.\r

","id":"20180929_elfogtak_a_ferfit_aki_tuvel_szurt_meg_egy_utast_az_1es_villamoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273c357c-39d4-4dbf-adbd-d4d830b00996","keywords":null,"link":"/elet/20180929_elfogtak_a_ferfit_aki_tuvel_szurt_meg_egy_utast_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:48","title":"Elfogták a férfit, aki tűvel szúrt meg egy utast az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a továbbiakban a becenevét használja.","shortLead":"A rapper a továbbiakban a becenevét használja.","id":"20180930_kanye_westnek_annyi_itt_van_helyette_ye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d19495-ec30-4d53-afc1-67c0b5d3ee03","keywords":null,"link":"/elet/20180930_kanye_westnek_annyi_itt_van_helyette_ye","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:49","title":"Kanye Westnek annyi, itt van helyette Ye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]