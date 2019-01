Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","shortLead":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","id":"20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5393885-1d4e-4174-88d9-98215aad52bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","timestamp":"2019. január. 01. 16:45","title":"Készüljön: sarkvidéki szél, hideg jön a hó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","shortLead":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","id":"20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a17e11-75d0-4654-a976-039ef92f705f","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"100 köbméter szemetet hagytak maguk után a bulizók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b07b32-e6d6-4211-8caa-4970419fa4e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","timestamp":"2019. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimerek lehetnek azok a Suzuki Swiftek, amiket itthon is gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881a9468-0bf7-47d7-acc4-1090b631ca1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan hagyomány, hogy a hvg.hu szubjektív szilveszteri zenés besztoffal zárja az évet. Most sincs ez másképp: idei, az elmúlt években megjelent és régebbi slágerekkel zárjuk 2018-at. Boldog új évet!","shortLead":"Lassan hagyomány, hogy a hvg.hu szubjektív szilveszteri zenés besztoffal zárja az évet. Most sincs ez másképp: idei...","id":"20181231_szilveszter_2018_zene_valogatas_mix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881a9468-0bf7-47d7-acc4-1090b631ca1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec59328-d569-417a-8b00-2832bb8fefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20181231_szilveszter_2018_zene_valogatas_mix","timestamp":"2018. december. 31. 20:30","title":"Bulizza át magát 2019-be a hvg.hu válogatásával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","shortLead":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","id":"20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3b121-a18a-4160-804a-316ceb9d95ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 01. 15:42","title":"Soha nem látott óvintézkedésekkel készülnek a brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa436fb4-deae-478d-b9b8-a9c35ee3e855","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kirúgták a legismertebb moszkvai park, a Gorkij-park igazgatóját, miután szilveszterkor összeomlott a korcsolyapálya fölé emelt gyalogos fahíd. A balesetről látványos videó is készült.","shortLead":"Kirúgták a legismertebb moszkvai park, a Gorkij-park igazgatóját, miután szilveszterkor összeomlott a korcsolyapálya...","id":"20190102_Szilveszterkor_a_himnusz_hangjaira_omlott_ossze_egy_zsufolt_moszkvai_fahid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa436fb4-deae-478d-b9b8-a9c35ee3e855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4837a868-c63c-4ff8-a69c-273907131f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Szilveszterkor_a_himnusz_hangjaira_omlott_ossze_egy_zsufolt_moszkvai_fahid","timestamp":"2019. január. 02. 14:12","title":"Szilveszterkor, a himnusz hangjaira omlott össze egy zsúfolt moszkvai fahíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","shortLead":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","id":"20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91884ad0-580b-4130-ad4b-6719fd0806be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","timestamp":"2018. december. 31. 21:40","title":"Rekordot dönthet a belföldi turistaforgalom jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","shortLead":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","id":"20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df18145f-338a-418b-a9b7-f471072f9a93","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","timestamp":"2018. december. 31. 20:58","title":"Büntetést kap Izraelben az, akit prostituálttal kapnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]