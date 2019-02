Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","shortLead":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","id":"20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39bc0-a30c-4f06-8480-1a695f043e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","timestamp":"2019. február. 21. 08:21","title":"5000 lóerős az új hiperautó, de 2 évet kell rá várni, ha most megrendeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5078e4-29c2-4f8f-9315-562a07530844","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A méhfajtának szarvasbogárszerű állkapcsa van, nőstény egyedei négy centisek is lehetnek. ","shortLead":"A méhfajtának szarvasbogárszerű állkapcsa van, nőstény egyedei négy centisek is lehetnek. ","id":"20190221_38_eve_kihaltnak_hittek_de_most_ujra_felbukkant_ez_a_gigantikus_mehfajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5078e4-29c2-4f8f-9315-562a07530844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397fb15e-a5cc-4766-98c1-b97f3c0d7d79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_38_eve_kihaltnak_hittek_de_most_ujra_felbukkant_ez_a_gigantikus_mehfajta","timestamp":"2019. február. 21. 17:53","title":"38 éve kihaltnak hitték, de most újra felbukkant ez a gigantikus méhfajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a813d-fc06-48d3-be22-f2369567754b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem jogerősen elítélték a férfit, aki 1999-ben meggyilkolta a feleségét. A második felesége buktatta le.","shortLead":"Nem jogerősen elítélték a férfit, aki 1999-ben meggyilkolta a feleségét. A második felesége buktatta le.","id":"20190220_Tizennyolc_evig_titkolta_hogy_beledobta_a_kutba_a_feleseget_aztan_elszolta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368a813d-fc06-48d3-be22-f2369567754b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc833d-298f-4b7a-a9e3-2a399c33915a","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Tizennyolc_evig_titkolta_hogy_beledobta_a_kutba_a_feleseget_aztan_elszolta_magat","timestamp":"2019. február. 20. 20:04","title":"Tizennyolc évig titkolta, hogy beledobta a kútba a feleségét, aztán elszólta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaszok szerint megtévesztő, hogy a nagy kézipoggyászért külön fizetni kell már a Wizz Airnél és a Ryanairnél. ","shortLead":"Az olaszok szerint megtévesztő, hogy a nagy kézipoggyászért külön fizetni kell már a Wizz Airnél és a Ryanairnél. ","id":"20190221_Megbuntettek_az_olaszok_ket_fapadost_mert_kulon_kell_fizetni_a_nagy_kezipoggyaszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb7701-6706-45a2-91a0-e61ada718094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megbuntettek_az_olaszok_ket_fapadost_mert_kulon_kell_fizetni_a_nagy_kezipoggyaszert","timestamp":"2019. február. 21. 19:39","title":"Megbüntették az olaszok a Wizz Airt és a Ryanairt a kézipoggyász-szabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi ügynöksége.","shortLead":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi...","id":"20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7508b96-6193-48a7-a7b5-666030931be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","timestamp":"2019. február. 20. 16:47","title":"Frontex: Migrációs nyomás van, égető válság nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","shortLead":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","id":"20190221_Lumma_CLR_8S","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f589958-ca2b-4c98-bc9e-a5a851059eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Lumma_CLR_8S","timestamp":"2019. február. 21. 19:13","title":"És akkor a visszapillantóban feltűnik ez a cseppet félelmetes Audi Q8-as ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a négyórás film előzetese.","shortLead":"Kijött a négyórás film előzetese.","id":"20190220_Bele_lehet_nezni_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatainak_gyomorforgato_interjuiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c343504-025f-4b3f-b98c-946ea096acbb","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Bele_lehet_nezni_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatainak_gyomorforgato_interjuiba","timestamp":"2019. február. 20. 09:22","title":"Bele lehet nézni Michael Jackson állítólagos áldozatainak gyomorforgató interjúiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]