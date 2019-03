Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube csötörtökön jelentette be, a következő hónapokban szinte minden olyan videónál lezárja a kommentelés lehetőségét, amiben 18 éven aluli gyerek is látható.","shortLead":"A YouTube csötörtökön jelentette be, a következő hónapokban szinte minden olyan videónál lezárja a kommentelés...","id":"20190301_youtube_gyerekvideo_pedofilia_komment_megjegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5b5a0-136c-44c6-bb39-a2eb82414b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_youtube_gyerekvideo_pedofilia_komment_megjegyzes","timestamp":"2019. március. 01. 07:03","title":"Drasztikus lépés a YouTube-tól: minden videónál letiltják a hozzászólásokat, amelyben 18 éven aluli látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","shortLead":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","id":"20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7149e9-6bc9-495a-9176-68476fe8a0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","timestamp":"2019. február. 27. 11:19","title":"Woody Allen annyira imádja Spanyolországot, hogy zenél, és ismét forgat is ott a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Robbanásszerű a biológiai érés, a testi változás, amivel a kamaszoknak meg kell küzdeniük. De nemcsak nekik, hanem a szüleiknek is hatalmas próbatétel kezelni a tinédzsert. Hogyan lehet a lehető legkevesebb sérüléssel átvészelni ezt az időszakot?","shortLead":"Robbanásszerű a biológiai érés, a testi változás, amivel a kamaszoknak meg kell küzdeniük. De nemcsak nekik, hanem...","id":"20190228_Felnottnek_neznek_ki_de_gyermeklelkuk_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c7069f-3afc-4612-a72b-2074b45814c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190228_Felnottnek_neznek_ki_de_gyermeklelkuk_van","timestamp":"2019. február. 28. 10:00","title":"Felnőttnek néznek ki, de gyermeklelkük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b94604-3a08-4bdb-a869-577c018429fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb a depresszió kockázata azoknál a nőknél, akik heti 55 óránál többet dolgoznak – vélekednek brit kutatók, akik szerint férfiak esetében ez nem áll fenn.","shortLead":"Nagyobb a depresszió kockázata azoknál a nőknél, akik heti 55 óránál többet dolgoznak – vélekednek brit kutatók, akik...","id":"20190227_depresszio_nok_hosszu_munkaido_tulorazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84b94604-3a08-4bdb-a869-577c018429fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914df36e-2d4e-4caf-9c08-80b01c82c889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_depresszio_nok_hosszu_munkaido_tulorazas","timestamp":"2019. február. 27. 19:03","title":"Depressziót okozhat a nőknél a túlórázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis Andrea MSZP-s alpolgármester és Nagy Ernő szocialista képviselő ellen, akinek lánya a Fidesz szerint áron alul, a közgyűlést megkerülve vásárolta meg az ingatlant – közölte a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője csütörtökön az alföldi városban.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis...","id":"20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321f811-ce20-4248-b57a-9964a32b1f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","timestamp":"2019. február. 28. 15:59","title":"Feljelenti a Fidesz Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e2213a-56b1-494f-98bf-fd1737e3215f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő és dolgozó brit komikus szerint hihetetlen spiritusz van Jean-Claude Junckerben. John Oliver azt mondja, a műsorában elhangzottak miatt vannak országok, amelyeket nem lenne bölcs dolog felkeresnie. Magyarország is rendszeresen terítéken van a show-műsorában, annak pedig várjuk ki a végét, mikor blokkolják itthon is műsorait.","shortLead":"Az Amerikában élő és dolgozó brit komikus szerint hihetetlen spiritusz van Jean-Claude Junckerben. John Oliver azt...","id":"20190228_John_Oliver_Bamulatos_volt_ahogy_Juncker_diktatornak_nevezi_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e2213a-56b1-494f-98bf-fd1737e3215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cd7291-4188-48e9-ad0d-1cd347e7f9fe","keywords":null,"link":"/elet/20190228_John_Oliver_Bamulatos_volt_ahogy_Juncker_diktatornak_nevezi_Orbant","timestamp":"2019. február. 28. 06:00","title":"John Oliver: Bámulatos volt, ahogy Juncker diktátornak nevezte Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív aláírásgyűjtése miatt, ezt a tótkomlósi testületi ülésen is bejelentette. A polgármester szerint Hadházy miatt hiúsulhat meg a félmilliárdos pályázat.","shortLead":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív...","id":"20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b1389a-9165-49b2-8181-31103f21ce03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","timestamp":"2019. március. 01. 06:46","title":"Nem a hamis aláírásgyűjtés, hanem Hadházy zavarta a képviselőket Tótkomlóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben 2014-ben született kisfiú és kislány másfél petéjű (sesquizigóta) ikerpár. Az orvosok most adtak hírt felfedezésükről.","shortLead":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben...","id":"20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207e167d-3dad-4051-afa9-1e56cd8417b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","timestamp":"2019. március. 01. 06:03","title":"Megtalálták a világ második másfél petéjű ikerpárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]