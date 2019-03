Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül bemutatja P30-as mobiljait a Huawei. A közelgő eseményre egy beszédes videóval hangol a kínai vállalat. ","shortLead":"Napokon belül bemutatja P30-as mobiljait a Huawei. A közelgő eseményre egy beszédes videóval hangol a kínai vállalat. ","id":"20190306_huawei_p30_p30pro_mobilfotozas_fotozas_telefonnal_zoomolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a64dba-4dc6-4fb4-80c9-6d2b081bf764","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_p30_p30pro_mobilfotozas_fotozas_telefonnal_zoomolas","timestamp":"2019. március. 06. 12:33","title":"Begyújtotta a rakétákat a Huawei: a P30 nem csak fotózás terén szólhat nagyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyughelyére.","shortLead":"A művészt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyughelyére.","id":"20190307_Marcius_20an_temetik_Koos_Janost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37a4991-9453-4c72-a4f5-836baf69f14b","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Marcius_20an_temetik_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 07. 08:14","title":"Március 20-án temetik Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4199459-a633-4636-bb40-bf9d8c469783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontosabbak az értékeink annál, mintsem hagyjuk, hogy a saját sorainkból bomlasszák őket – mondja a vallon Humanista Demokratikus Közép (cdH) Orbán \"hasznos idióta\" kitételére. Egy erősebb Európa több szabadságot jelent, és küzdeni kell azok ellen, akik azt vallják, minden baj és gond oka Európa.","shortLead":"Fontosabbak az értékeink annál, mintsem hagyjuk, hogy a saját sorainkból bomlasszák őket – mondja a vallon Humanista...","id":"20190307_Kuzdenunk_kell__Kiosztotta_Orbant_a_szerinte_hasznos_idiota_vallon_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4199459-a633-4636-bb40-bf9d8c469783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9dac-286c-484e-8a08-5e146f51df76","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kuzdenunk_kell__Kiosztotta_Orbant_a_szerinte_hasznos_idiota_vallon_part","timestamp":"2019. március. 07. 12:29","title":"Válaszolt Orbán szövegére az egyik párt, amelyet \"hasznos idiótának\" nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","shortLead":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","id":"20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50629418-aea1-4603-8aa0-ae9c74769541","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","timestamp":"2019. március. 07. 06:36","title":"Grecsó Krisztián a rákbetegségéről: Sokkal jobb kedélyű ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ae3f24-b322-49a7-abbc-d4c4004c0a04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új – és a kereskedelmi jog számára még mindig ismeretlen – bolttípus született a Tesco és a Media Markt házasságából, versenyhivatali áldással ugyan, de engedély nélkül. Most szakértők vizsgálják, szükség van-e kormányhivatali ellenőrzése a shop-in-shopok esetén. A konkurencia szerint igen.","shortLead":"Új – és a kereskedelmi jog számára még mindig ismeretlen – bolttípus született a Tesco és a Media Markt házasságából...","id":"20190307_Kormanyhivatali_ellenorzest_kaphat_a_Tesco_mert_osszebutorozott_a_Media_Markttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ae3f24-b322-49a7-abbc-d4c4004c0a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9385de-abe6-4fd2-8559-d2fd7e28d7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Kormanyhivatali_ellenorzest_kaphat_a_Tesco_mert_osszebutorozott_a_Media_Markttal","timestamp":"2019. március. 07. 11:01","title":"Kormányhivatali ellenőrzést kaphat a Tesco, mert összebútorozott a Media Markttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élve megkerült a csikó két nappal az után, hogy ellopták.","shortLead":"Élve megkerült a csikó két nappal az után, hogy ellopták.","id":"20190307_Megtalaltak_a_Fiat_Puntoban_elrabolt_kiscsikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f9ccc-bf59-4787-b352-1025dcd8b726","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megtalaltak_a_Fiat_Puntoban_elrabolt_kiscsikot","timestamp":"2019. március. 07. 21:09","title":"Megtalálták a Fiat Puntóban elrabolt kiscsikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében Tarantino-filmbe illő történet bontakozott ki.\r

\r

","shortLead":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében...","id":"20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9d4fc4-be87-44f4-b861-0ef1eeaaf2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","timestamp":"2019. március. 06. 19:16","title":"Terhes kismama, sztriptíztáncos anyós és tetoválóművész szakács fosztott ki egy idős budaörsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e793cc-04fe-44d6-a21a-6370f5305e23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosa szerint a koraszülött intenzív osztályon (PIC) lévő gyermek joga és legjobb érdeke a szülő állandó jelenléte, ezért visszásságot okoz, hogy az egészségügyi-ellátó rendszer nem tudja ezt minden PIC osztályon biztosítani.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosa szerint a koraszülött intenzív osztályon (PIC) lévő gyermek joga és legjobb érdeke a szülő...","id":"20190307_ombudsman_koraszulott_intenziv_osztaly_ombudsman_szekely_laszlo_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e793cc-04fe-44d6-a21a-6370f5305e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c87f74-374b-4bb8-b724-9dd8e0893102","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_ombudsman_koraszulott_intenziv_osztaly_ombudsman_szekely_laszlo_szulo","timestamp":"2019. március. 07. 13:50","title":"Ombudsman: Joga van a koraszülött intenzíven kezelt gyerekeknek ahhoz, hogy állandóan mellettük legyen a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]