Az nyilatkozták, hogy ugyan a Renault elnöke továbbra is a szövetség elnöke lesz, de – a sokkal nagyobb egyenlőség okán – nem lesz egyben a Nissan elnöke is. Az azonban egyelőre nem világos, hogy ki fogja betölteni ezt a szerepkört, a tavaly novemberben letartóztatott Carlos Ghosn nyomán.

Ghosn, a világ egyik leghíresebb autóipari vezetője volt, de mint ismert, belebukott a fizetése körüli botrányokba. Legfőbb végrehajtóként túl sok hatalmat kapott, miközben a felügyelet és a vállalatirányítás szerepét leépítette. Hiroto Saikawa, a Nissan vezérigazgatója egy mostani sajtótájékoztatón kijelentette: ez egy egyenlő partneri szövetség, amelynek így is kell működnie.

A múlt héten, 100 nap elteltével, 9 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra került Ghosn, aki most azzal a váddal szembesül majd, hogy a Nissan részéről nagyjából 82 millió dollárral kozmetikázták a fizetését, közel egy évtizeden át. A botránya nyomán a Renault is vizsgálatot kezdett ellene házon belül, olyan eseteket vizsgálva, mint Goshn 2016-os esküvője, amelyet a Chateau de Versailles-ban tartottak, részben a Renault pénzén.

A novemberi letartóztatás feszültséget okozott a Nissan és a legfőbb részvényese, a Renault között is, és úgy tűnt, hogy még a szövetség jövője is kérdéses. A Nissannál egyébként is elégedetlenek voltak Ghosn azon törekvését illetően, hogy a Renault-val gyakorlatilag olvadjon egybe.

Erre alapot adott a Renault tulajdonosi ereje, amely még 1999-ből származik, amikor a Nissan válságának idején megvásárolta a japán márka 43 százalékát. A Nissan viszont csak 15 százalékos, szavazati joggal nem rendelkező részesedéssel rendelkezik a Renault-ban, a cég legfőbb részvényese egyébiránt a francia kormány.