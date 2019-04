Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 milliós drogfogás Siófokon, a két nyugdíjaskorú gyanúsított épp a speckó kisbuszt buherálta.","shortLead":"100 milliós drogfogás Siófokon, a két nyugdíjaskorú gyanúsított épp a speckó kisbuszt buherálta.","id":"20190401_Nyugdijaskoru_drogcsempeszeket_fogtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce049e49-0741-4e45-b803-848f27203c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nyugdijaskoru_drogcsempeszeket_fogtak","timestamp":"2019. április. 01. 08:51","title":"Nyugdíjaskorú drogcsempészeket fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amazon.com alapítója által felbérelt magánnyomozó azzal vádolta meg Szaúd-Arábiát, hogy meghackelték a világ leggazdagabb emberének számító Jeff Bezos mobiltelefonját és ellopták személyes adatait.","shortLead":"Az Amazon.com alapítója által felbérelt magánnyomozó azzal vádolta meg Szaúd-Arábiát, hogy meghackelték a világ...","id":"20190331_A_szaudiak_feltortek_Jeff_Bezos_mobiljat_mert_ove_a_Washington_Post","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3594eff7-80bc-44b7-a3fb-43dacbeb44e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_A_szaudiak_feltortek_Jeff_Bezos_mobiljat_mert_ove_a_Washington_Post","timestamp":"2019. március. 31. 12:41","title":"A szaúdiak feltörték Jeff Bezos mobilját, mert övé a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja. A Microsoft már megtalálta a probléma forrását, és dolgozik a hibajavításon. ","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja...","id":"20190402_skype_android_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9b8159-e8dc-4d89-81ab-24831fd65d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_skype_android_hiba","timestamp":"2019. április. 02. 11:03","title":"Idegesítő hibát találtak az androidos Skype-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6278bb-111e-4560-b5e3-2ecb68b173f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SL500-at lényegében egyáltalán nem használták az illegalitás mezején töltött közel három évtizedben. ","shortLead":"Az SL500-at lényegében egyáltalán nem használták az illegalitás mezején töltött közel három évtizedben. ","id":"20190401_27_ev_utan_kerult_elo_ez_a_lopott_merci_sportauto__szalon_allapotban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6278bb-111e-4560-b5e3-2ecb68b173f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78802861-91ac-4c0d-b3cd-a61055599f0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_27_ev_utan_kerult_elo_ez_a_lopott_merci_sportauto__szalon_allapotban","timestamp":"2019. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 27 év után került elő ez a lopott Merci sportautó - szalon állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","shortLead":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","id":"20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67fd12-41d8-41da-b466-e807837ef1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ady és Deák Bill – nem nosztalgiázott egy cseppet sem Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c149a02b-9272-49d1-afeb-e1e0241b380b","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"A politikai elemző elmagyarázza, miért lenne jó, ha az ellenzék nem azzal szórakoztatná magát, HOGYAN akarja leváltani a Fideszt, hanem előbb arról beszélne, hogy miért és mire. Vélemény.","shortLead":"A politikai elemző elmagyarázza, miért lenne jó, ha az ellenzék nem azzal szórakoztatná magát, HOGYAN akarja leváltani...","id":"201913_hallgatnunk_kene_orban_viktorra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c149a02b-9272-49d1-afeb-e1e0241b380b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495822f0-0b44-4d97-8867-55636930d527","keywords":null,"link":"/velemeny/201913_hallgatnunk_kene_orban_viktorra","timestamp":"2019. március. 31. 16:00","title":"Ceglédi Zoltán: Hallgatnunk kéne Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","shortLead":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","id":"20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40da7fa-4389-415c-b96f-5043fbd51b36","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","timestamp":"2019. április. 01. 10:43","title":"Budapesti helyszínektől ájultak el egy Netflix-sorozat rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3426e9f-4f77-4106-96e0-72d755711201","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón közvetítették a Mi Hazánk mozgalom tagjai, ahogy megzavarnak egy Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert című előadást Szegeden. ","shortLead":"Videón közvetítették a Mi Hazánk mozgalom tagjai, ahogy megzavarnak egy Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert című...","id":"20190331_Megzavart_egy_roma_LMBTQemberekrol_szolo_filmvetitest_a_Mi_Hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3426e9f-4f77-4106-96e0-72d755711201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f675667f-6af2-4014-8f89-e881ff0c8d95","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Megzavart_egy_roma_LMBTQemberekrol_szolo_filmvetitest_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. március. 31. 20:06","title":"Megzavart egy roma LMBTQ-emberekről szóló filmvetítést a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]