Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d5fe500-561d-4029-a47d-d8ead1723748","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok kérdésben ugyanazt vallja a szociáldemokrata Löfven, mint Orbán a migráció területén.

","shortLead":"Sok kérdésben ugyanazt vallja a szociáldemokrata Löfven, mint Orbán a migráció területén.

","id":"20190403_Sved_kormanyfo_a_2015os_migracios_valsagot_felhasznaltak_a_szelsojobboldali_erok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5fe500-561d-4029-a47d-d8ead1723748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74e2e9-58d6-4396-b55f-4afc38ff7ff0","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Sved_kormanyfo_a_2015os_migracios_valsagot_felhasznaltak_a_szelsojobboldali_erok","timestamp":"2019. április. 03. 17:53","title":"Svéd kormányfő: a 2015-ös migrációs válságot felhasználták a szélsőjobboldali erők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653e0b4f-979d-4c7a-8713-2cdd811ecebf","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","timestamp":"2019. április. 02. 15:29","title":"Eltűnt 18 éves fiút keresnek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f27c00-cbaa-47d1-9018-ff8f7b440066","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszter nem teljesítette a feltételeket, miközben megkapta a pénzt az MTA-tól. Azt mondta, tanácsot adott, előkészített tudományos publikációkat, de azokban senki nem köszöni meg ilyen irányú tevékenységét.","shortLead":"A miniszter nem teljesítette a feltételeket, miközben megkapta a pénzt az MTA-tól. Azt mondta, tanácsot adott...","id":"20190402_Valami_nagyon_santit_Palkovics_800_ezres_MTAs_fizeteserol_adott_magyarazataval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f27c00-cbaa-47d1-9018-ff8f7b440066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ae6048-b94d-4095-b53f-890e3d5f96a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_Valami_nagyon_santit_Palkovics_800_ezres_MTAs_fizeteserol_adott_magyarazataval","timestamp":"2019. április. 02. 13:56","title":"Valami nagyon sántít Palkovics 800 ezres MTA-s fizetéséről adott magyarázatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165bc8a6-517b-4272-98b6-5b9f2f7eb35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három gumiszalagos, kétéltű mocsárjárót állítottak most hadrendbe.","shortLead":"Három gumiszalagos, kétéltű mocsárjárót állítottak most hadrendbe.","id":"20190402_katasztrofavedelem_autos_video_mocsarjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165bc8a6-517b-4272-98b6-5b9f2f7eb35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be7ce4b-125a-418c-b843-b71ccc7d1cbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_katasztrofavedelem_autos_video_mocsarjaro","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Nézze meg, milyen mocsárjárókat kapott a katasztrófavédelem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális pártok által támogatott Zuzana Caputová Szlovákia első női elnöke. Áder \"szívesen véleményt cserélne\" vele. ","shortLead":"A liberális pártok által támogatott Zuzana Caputová Szlovákia első női elnöke. Áder \"szívesen véleményt cserélne\" vele. ","id":"20190402_Ader_meghivta_Budapestre_a_szlovak_ellenzeki_osszefogas_gyozteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a133c402-cea3-45f9-92e9-447bbfb30dae","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ader_meghivta_Budapestre_a_szlovak_ellenzeki_osszefogas_gyozteset","timestamp":"2019. április. 02. 13:23","title":"Áder meghívta Budapestre a szlovák ellenzéki összefogás győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","shortLead":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","id":"20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c7e82-28da-43d6-a06a-ea6c7d68388a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","timestamp":"2019. április. 04. 09:33","title":"540 000 000 Facebook-felhasználó adatát \"őrizgették\" jelszóval sem védett szervereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett a pilótaszerződéseinek köszönhetően, többet, mint a sokáig a fizetési rangsorban is uralkodó Michael Schumacher.","shortLead":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett...","id":"20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a8d67-966e-4fd6-b223-c3ce14690901","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","timestamp":"2019. április. 03. 18:24","title":"140 milliárd forintot versenyzett össze magának eddig Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]