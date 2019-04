Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb olyan funkciót kapott a Google Térkép, ami már a Waze-ben megvolt egy ideje.","shortLead":"Újabb olyan funkciót kapott a Google Térkép, ami már a Waze-ben megvolt egy ideje.","id":"20190408_google_maps_waze_funkcio_forgalom_torlodasa_jelentes_navigacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c5f6d-c79b-4c76-91ba-99325bbc0aac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_google_maps_waze_funkcio_forgalom_torlodasa_jelentes_navigacio","timestamp":"2019. április. 08. 09:33","title":"Újabb funkciót kap a Google Térkép, egyre feleslegesebb a Waze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek igénybe a jelen és a jövő gazdálkodói. Bár a legújabb technológiák lassan szivárognak át a gyakran hagyományokra támaszkodó mezőgazdasági munkákba, a fejlődés nyújtotta lehetőségeket a hazai gazdák is kihasználhatják. De van mire támaszkodniuk akkor is, ha hirtelen gyors segítségre van szükségük terveik finanszírozásához. ","shortLead":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek...","id":"takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45fcf58-d610-4bc3-8311-d5901be4cf8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","timestamp":"2019. április. 09. 11:30","title":"Eperszedő robot, növényvédő drón – Így segíti a magyar gazdákat a technika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. ","shortLead":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június...","id":"20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67eed4-28aa-4133-b37c-1179fb00ac34","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","timestamp":"2019. április. 09. 10:49","title":"Sas József már verseket szaval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Kulturálisan érzéketlen” reklámot kellett eltávolítania a gyorsétteremláncnak.","shortLead":"„Kulturálisan érzéketlen” reklámot kellett eltávolítania a gyorsétteremláncnak.","id":"20190409_A_Burger_King_is_beleszaladt_egy_rasszista_csapdaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebbcecc-c8a7-479a-8f5b-3f1ce53b1df2","keywords":null,"link":"/elet/20190409_A_Burger_King_is_beleszaladt_egy_rasszista_csapdaba","timestamp":"2019. április. 09. 11:11","title":"A Burger King is beleszaladt egy rasszista csapdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","id":"20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94aa3b-0f60-49a6-bf9b-ac8b586b2e8d","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","timestamp":"2019. április. 08. 09:45","title":"Világbajnok lett rúdtáncban egy magyar vízimentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]