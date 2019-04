Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek szinte vallásos jelleget öltött.\r

\r

","shortLead":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek...","id":"20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c820f7ac-0f6d-4600-9f7c-1d95bf9b6f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","timestamp":"2019. április. 08. 09:33","title":"Orbán már aláírt, és csődületet okozott Erzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

\r

","shortLead":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

\r

","id":"20190409_Elhunyt_Seymour_Cassel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e42ef6-049d-4ba8-9f5a-2e796e0aeaeb","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Elhunyt_Seymour_Cassel","timestamp":"2019. április. 09. 10:28","title":"Elhunyt Seymour Cassel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec4d1b-1340-4713-adf3-5bd91ead3670","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportági szövetség 200 millió forintot kapott a kormánytól a beruházásra. ","shortLead":"A sportági szövetség 200 millió forintot kapott a kormánytól a beruházásra. ","id":"20190409_kincsem_park_rogbi_stadion_agarverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ec4d1b-1340-4713-adf3-5bd91ead3670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed02dc3-0b84-4700-bde9-a6121de34cd3","keywords":null,"link":"/sport/20190409_kincsem_park_rogbi_stadion_agarverseny","timestamp":"2019. április. 09. 13:52","title":"Rögbistadion épül a Kincsem Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d135b4c-be04-414d-8089-3c93e42d2973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok Könyvébe. ","shortLead":"Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok...","id":"20190410_a_vilag_leggyorsabb_lakoautoja_lehet_ez_a_napelemes_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d135b4c-be04-414d-8089-3c93e42d2973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29685a78-18b0-45cd-8fc1-bb7c4ab03d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_a_vilag_leggyorsabb_lakoautoja_lehet_ez_a_napelemes_tesla","timestamp":"2019. április. 10. 08:21","title":"A világ leggyorsabb lakóautója lehet ez a napelemes Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő eredményekkel álltak elő. ","shortLead":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő...","id":"20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bb57a2-ac1c-4879-94a8-833367e9285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","timestamp":"2019. április. 08. 19:33","title":"Magyar kutatók bukkanhattak a marsi élet nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik ebben.","shortLead":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik...","id":"20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a12a89-5f1c-4238-bd67-6948ed839da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","timestamp":"2019. április. 09. 04:08","title":"Pont a szervezők miatt ment egymásnak egy BMW i8 és egy Bentley Continetal GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","shortLead":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","id":"20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d5e54-5249-414f-88fb-e39f92ac21a5","keywords":null,"link":"/sport/20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","timestamp":"2019. április. 08. 20:51","title":"Drámai vereség Szlovákiától a női hoki vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca65814-583f-4974-a52b-bfafd9a2ccce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár felhasználó szíve kezdett hevesebben verni, amikor fura értesítések jelentek meg a számítógépen. Azt hitték, malware-rel fertőződött meg a gépük, holott csak a Microsoftnál ment félre valami.","shortLead":"Jó pár felhasználó szíve kezdett hevesebben verni, amikor fura értesítések jelentek meg a számítógépen. Azt hitték...","id":"20190409_microsoft_windows_10_ertesitesek_tesztelese_veletlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca65814-583f-4974-a52b-bfafd9a2ccce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d338121b-f258-444e-b301-c55dd901a3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_windows_10_ertesitesek_tesztelese_veletlen","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Véletlenül jól ráijesztett a Microsoft néhány Windows 10-használóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]