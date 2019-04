Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és elmerüljünk az energiaitalok tengerében. Beszabadultunk tehát egy boltba, és levettünk hat-hat (sima és cukormentes) energiaitalt, ezeket pedig – összesen hatan – vakon teszteltük és pontoztuk egy egytől tízig terjedő skálán. Persze, tudjuk, hogy a legtöbben nem az íze, hanem a hatása miatt fogyasztják ezeket, de azért az sem teljesen mellékes. Mi mindenesetre alaposan felpörögtünk, pedig mindegyikből csak egy kortyot ittunk. Voltak kellemetlen meglepetések is.","shortLead":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és...","id":"20190411_Energiaital_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cfe826-3183-44c8-8a9e-cd9ec5f846f9","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Energiaital_teszt","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Mit tud egy energiaital a kémián túl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","shortLead":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","id":"20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dc14d0-809b-4a3d-9d71-082f0dc5851f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","timestamp":"2019. április. 11. 11:34","title":"Háromszülős baba született Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40333825-be2a-4d2d-95c1-e51c262a126d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában a gyerekek már születésükkor egyévesnek számítanak. ","shortLead":"Dél-Koreában a gyerekek már születésükkor egyévesnek számítanak. ","id":"20190412_Most_szuntetnek_csak_meg_a_fura_eletkorszamitast_Koreaban_ami_szerint_mindenki_idosebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40333825-be2a-4d2d-95c1-e51c262a126d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2d1c1-4d67-4eca-b682-ca1aea0aa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Most_szuntetnek_csak_meg_a_fura_eletkorszamitast_Koreaban_ami_szerint_mindenki_idosebb","timestamp":"2019. április. 12. 17:03","title":"Most szüntetnék csak meg a fura életkorszámítást Koreában, ami szerint mindenki idősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","shortLead":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","id":"20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11380553-98cc-4a01-97ab-6d2dc6c3c07e","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 12. 11:41","title":"Mészáros Lőrinc lánya technikai okból került a NAV szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","shortLead":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","id":"20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc19c0e0-10d6-49b5-b883-d45d70fe251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","timestamp":"2019. április. 11. 17:17","title":"Kilencéves magyar kisfiú mászta meg a Himalája 5644 méteres csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül is. ","shortLead":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül...","id":"20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf1b1f-7064-4c0f-9353-2483c64bcae0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2019. április. 11. 15:58","title":"Magyar verset szavaltak a Tádzs Mahalnál is a költészet napján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","shortLead":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","id":"20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582cfb9e-c8f4-4b43-86fb-febe2b0424d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","timestamp":"2019. április. 11. 10:49","title":"Szikszai Rémusz ismét külföldre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]