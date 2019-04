Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abf80b2-6b85-4f6b-a4fe-1604e16091cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ékszereket és régi érméket egykor tulajdonosaik befőttesüvegekben ásták el 1944-ben, a keszthelyi zsidóság deportálása előtt. ","shortLead":"Az ékszereket és régi érméket egykor tulajdonosaik befőttesüvegekben ásták el 1944-ben, a keszthelyi zsidóság...","id":"20190416_A_zsidok_deportalasa_elott_elasott_kincseket_talaltak_egy_keszthelyi_haz_pincejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abf80b2-6b85-4f6b-a4fe-1604e16091cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5355e5-af30-410a-9c9f-645cc8a60cad","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_zsidok_deportalasa_elott_elasott_kincseket_talaltak_egy_keszthelyi_haz_pincejeben","timestamp":"2019. április. 16. 16:20","title":"A zsidók deportálása előtt elásott kincseket találtak egy keszthelyi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi székesegyház adta a hátteret. ","shortLead":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi...","id":"20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f95-2014-4378-a0f0-b6ebe5bf181d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","timestamp":"2019. április. 17. 06:41","title":"A Notre-Dame mellett fotózták a Citroën luxusautóját, amiből aztán nem lett semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bed91e-2f4c-40ca-9733-6cbccbe35eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóval több kőfaragó, ács és tetőfedő kellene a munkálatokhoz. ","shortLead":"Jóval több kőfaragó, ács és tetőfedő kellene a munkálatokhoz. ","id":"20190416_Munkaerohiany_akadalyozhatja_a_NotreDame_ujjaepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9bed91e-2f4c-40ca-9733-6cbccbe35eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e6abf0-eaa0-4b6d-a8fd-e97410114914","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Munkaerohiany_akadalyozhatja_a_NotreDame_ujjaepiteset","timestamp":"2019. április. 16. 20:38","title":"Munkaerőhiány akadályozhatja a Notre-Dame újjáépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt az újdonságát a Huawei. ","shortLead":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt...","id":"20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12f701-bb45-42a6-8fd8-102352f37d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","timestamp":"2019. április. 15. 18:03","title":"Megjött az olcsóbb Huawei P30 lite, 48+8+2 megapixeles kamera van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is kifejezték szolidaritásukat a tragédia miatt.","shortLead":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is...","id":"20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adae21b-07ac-4981-b300-3ebde6b9f3fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:20","title":"Muszlim vezetők is együttérzésüket fejezték ki a Notre-Dame leégése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kidöntött egy fát is, a vezető életveszélyesen megsérült.\r

\r

","shortLead":"Kidöntött egy fát is, a vezető életveszélyesen megsérült.\r

\r

","id":"20190417_Betonfalnak_rohant_egy_auto_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacc96a6-35be-4b99-b758-e7de35c4cdb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Betonfalnak_rohant_egy_auto_Miskolcon","timestamp":"2019. április. 17. 07:56","title":"Betonfalnak rohant egy autó Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","shortLead":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","id":"20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482567a-f9ca-443c-9cad-d96e0412b719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","timestamp":"2019. április. 17. 13:21","title":"Csak és kizárólag dízel: itt a 347 lóerős új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","shortLead":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","id":"20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00730ba0-e6e0-40f1-92c1-e9743b902fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","timestamp":"2019. április. 17. 14:53","title":"Kegyetlenül megbüntette a tőzsde a BL-ből kizúgó Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]