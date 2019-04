Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte azokat a vádakat, melyek szerint a nyerésre álló elnökjelöltet, Volodimir Zelenszkijt a Kremlhez közeli személyek támogatják pénzzel. A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Zelenszkijre a választók hetven százaléka voksolhat a vasárnapi döntő körben.","shortLead":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte...","id":"20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e7f04-0184-4dde-bb31-0ea64ac2c60d","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","timestamp":"2019. április. 18. 09:45","title":"Utolsó ellentámadásba kezdett a vesztésre álló ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánytagok szerint már nincs jelentősége a jelenlegi rendszerben a korábban beígért egyéni számláknak. ","shortLead":"A kormánytagok szerint már nincs jelentősége a jelenlegi rendszerben a korábban beígért egyéni számláknak. ","id":"20190418_Mar_igerni_sem_probalja_a_kormany_az_egyeni_nyugdijszamlakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b974f550-8dd3-4d5b-bcc4-33ec126cf095","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Mar_igerni_sem_probalja_a_kormany_az_egyeni_nyugdijszamlakat","timestamp":"2019. április. 18. 20:10","title":"Már ígérni sem próbálja a kormány az egyéni nyugdíjszámlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829","c_author":"Z. B.","category":"kultura","description":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","shortLead":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","id":"20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36484c-7e02-45d3-8a9f-f43c40aecd23","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","timestamp":"2019. április. 17. 20:57","title":"Felújítják a gyönyörű kecskeméti szecessziós városházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett már-már agitáló jegybank egy konferencián. Mi lesz az üzengetés vége? Erre keresi a választ az e heti HVG.","shortLead":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett...","id":"20190417_Poenkodott_vagy_komolyan_gondolja_Csanyi_Sandor_hogy_egy_nagybank_is_eleg_lenne_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c8ce4-a6f2-48b1-822c-68ce64cf414c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Poenkodott_vagy_komolyan_gondolja_Csanyi_Sandor_hogy_egy_nagybank_is_eleg_lenne_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 17. 11:44","title":"Poénkodott vagy komolyan gondolja Csányi Sándor, hogy egy nagybank is elég lenne Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Válságos Alan García állapota. A volt perui elnök akkor lőtte meg magát, amikor őrizetbe akarták venni korrupciógyanú miatt.","shortLead":"Válságos Alan García állapota. A volt perui elnök akkor lőtte meg magát, amikor őrizetbe akarták venni korrupciógyanú...","id":"20190417_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_a_volt_perui_elnok_amikor_jottek_a_rendorok_letartoztatni_ot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded19edb-27d7-40d6-accd-2d15ebbdad46","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_a_volt_perui_elnok_amikor_jottek_a_rendorok_letartoztatni_ot","timestamp":"2019. április. 17. 15:31","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt perui elnök, amikor jöttek a rendőrök letartóztatni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban elhelyezett női holttestnek hiányzott a feje. ","shortLead":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban...","id":"20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef8c30-1312-4e68-b794-b4e9e408b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","timestamp":"2019. április. 17. 10:33","title":"Felnyitottak egy 13 500 éves sírt Kínában, elég érdekes dolgot találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]