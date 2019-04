Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e10e0d15-1dc1-40b7-8463-ac21de72b9ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Athletic Bilbaót győzték le, a francia támadónak ez volt a második mesterhármasa a spanyol bajnokságban.\r

\r

","shortLead":"Az Athletic Bilbaót győzték le, a francia támadónak ez volt a második mesterhármasa a spanyol bajnokságban.\r

\r

","id":"20190421_Benzema_mesterharmasaval_nyert_a_Real_Madrid_a_La_Ligaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e10e0d15-1dc1-40b7-8463-ac21de72b9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e04043-ce9f-4704-a1ec-518ccdab5dc0","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Benzema_mesterharmasaval_nyert_a_Real_Madrid_a_La_Ligaban","timestamp":"2019. április. 21. 18:29","title":"Benzema mesterhármasával nyert a Real Madrid a La Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","shortLead":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","id":"20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e175c0-1a19-411b-ad26-c6321cd9f015","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 21. 11:34","title":"Újabb robbanás történt Sri Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38914c6c-0581-4b8f-aac4-4c02f427b455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személygépkocsi letért az útról és az árokba borult. ","shortLead":"A személygépkocsi letért az útról és az árokba borult. ","id":"20190422_Ijeszto_fotok_erkeztek_a_reggeli_nagydorogi_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38914c6c-0581-4b8f-aac4-4c02f427b455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3625920-ff4b-432d-a81d-d157722c6e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Ijeszto_fotok_erkeztek_a_reggeli_nagydorogi_balesetrol","timestamp":"2019. április. 22. 12:59","title":"Ijesztő fotók érkeztek a reggeli nagydorogi balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09115ca6-1b16-4ccb-ba30-c7c6581d823e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Japánban próbálhatja ki a luxus eme extrém formáját.","shortLead":"Japánban próbálhatja ki a luxus eme extrém formáját.","id":"20190422_Ennel_sulyosabb_arany_furdokadrol_nem_tudunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09115ca6-1b16-4ccb-ba30-c7c6581d823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733288c-6604-425f-9398-ce2d9502591f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ennel_sulyosabb_arany_furdokadrol_nem_tudunk","timestamp":"2019. április. 22. 15:14","title":"Ez a legsúlyosabb arany kád a világon, amiben megfürödhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekkel ellentétben nem kerül piacra pénteken a Samsung Galaxy Fold, miután az újságíróknak küldött első teszttelefonok közül több képernyője egy-két nap alatt felmondta a szolgálatot.","shortLead":"Az eredeti tervekkel ellentétben nem kerül piacra pénteken a Samsung Galaxy Fold, miután az újságíróknak küldött első...","id":"20190422_samsung_galaxy_fold_csuszas_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420058ea-5142-4246-af79-2e94218a7a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_samsung_galaxy_fold_csuszas_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 22. 19:48","title":"Beütött a baj: konstrukciós hiba miatt elhalasztja összehajtható telefonja kiadását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes megszerezni.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes...","id":"20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af84e7-2fd1-4eaf-b764-4ae10518815f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","timestamp":"2019. április. 22. 13:38","title":"Videó: kemény, ahogy fényes nappal szedik ki a tolvajok a Toyota Priusokból a katalizátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök kifejezte, Magyarország kiáll Srí Lanka mellett ezekben az időkben.\r

\r

","shortLead":"A köztársasági elnök kifejezte, Magyarország kiáll Srí Lanka mellett ezekben az időkben.\r

\r

","id":"20190421_Ader_Janos_reszvetet_fejezte_ki_a_Sri_Lankai_merenyletek_aldozatainak_csalatagjainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeed400-9daa-4aa5-b653-58e88eb431d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ader_Janos_reszvetet_fejezte_ki_a_Sri_Lankai_merenyletek_aldozatainak_csalatagjainak","timestamp":"2019. április. 21. 17:18","title":"Áder János részvétét fejezte ki a Srí Lanka-i áldozatok családtagjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]