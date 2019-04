A Quartz, amerikai magazin írt adatcikket arról, hogy milyen autókkal járnak az USA-ban dolgozó külföldi a diplomaták. Megkapták a hivatalos adatbázist, amelyben benne van 2014 májusától 2018 augusztusáig az összes nyilvántartásba vett ilyen jármű. Mindez 174 ország, 2320 autója, ezek járhatnak az USA-ban kék és piros követségi rendszámmal. Az adatokat ott is elég "újságíróbarát" módón, egy 146 oldalas nyomtatott táblázatban kapták meg mint írták, amelyet digitalizáltak.

A legérdekesebb adat számunkra persze a magyaroké, ami igazán meglepő is. Alapvetően már azzal, hogy 38 százaléka a járműparkunknak prémiumkategóriás autó, eleve kicsit kimagaslunk az átlagból. Azon talán senki nem lepődik meg, hogy a listát Kuvait vezeti 75 százalékkal, tobzódnak a csúcskategóriás Mercedesekben és egyébként is jellemzően arab államok vannak elől ebben az összevetésben.

A 38 százalékos prémiumautó jelenlét a magyar lista esetében a lengyel, török, indiai, szaudi, thaiföldi diplomaták utáni helyre elég, de például az oroszok vagy a franciák, arányaiban sokkal kevesebb prémium autót használnak nálunk. (Igaz, hogy mekkora egy ilyen flotta, arra csak az első 10 helyezettet szerepeltetik, amelyben Mexikó vezet 74 autóval.)

Hogy valami konkrét képet is kapjunk mik a „high-end” autók, a kuvaitiak tíz Mercedes-Benz S-osztályt regisztráltak – átlag 90 ezer dollár értékben - de ilyen az Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Genesis, Hummer, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lexus, Lincoln, Maybach, és a Tesla is.

És itt van talán a még meglepőbb adat a magyarokkal kapcsolatban, ugyanis nagyon úgy tűnik, egyedül nekünk van a világon diplomata Teslánk az USA-ban. Egyet Washingtonban, és egyet New Yorkban használ a konzulátus. Ez annyira szokatlan, hogy rá is kérdezünk a követségeknél, mikor, és miért döntöttek mellettük, mennyiért szerezték be ezeket az autókat és esetleg, milyen támogatások voltak rájuk. Valamint arra, hogy pontosan, kik használják a két Teslát. És, hogy a magyar kontingensnek hány darab diplomata autója van összesen az USA-ban. Arról, hogy mennyibe kerül egy Tesla itt olvashat, annak kapcsán, hogy éppen pénteken adták át az első "félig meddig hivatalos" Tesla kereskedői pontot Magyarországon.

A listán szereplő, regisztrált autók több mint 60 százaléka egyébként Toyota, Ford, Nissan és Honda. A legnépszerűbb modell a Toyota Sienna, ami egy nagy 7 személyes, praktikus családi egyterű. Érdekesség még, hogy összesen 9 darab hibrid jármű van regisztrálva diplomata rendszámmal.

