[{"available":true,"c_guid":"ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató használhatja. Legutóbb április 23-án a Société Budapestben rendezett díjátadó ünnepségen 39 szálloda és vendéglátóhely vehette át a tanúsítványt.","shortLead":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató...","id":"20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5623aed-05d1-458d-bf6b-5b812d70e605","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","timestamp":"2019. április. 24. 17:27","title":"Kereshetjük a védjegyet – hazai szállodák, éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott állat maradványát.","shortLead":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott...","id":"20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174998b-5411-4a8c-b451-96122507d0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","timestamp":"2019. április. 24. 13:03","title":"Folyékony vért találtak egy 42 000 éves lóban, ez sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","shortLead":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","id":"20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69376075-b650-493e-bbf8-6814ede20d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","timestamp":"2019. április. 23. 18:11","title":"Nem beszélhettek vitájukon az ellenzéki pártok EP-listavezetői Orbán Viktorról, de megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt: megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése.","shortLead":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt...","id":"20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a451b077-c01d-42ae-86d5-74eca26b6d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","timestamp":"2019. április. 25. 12:32","title":"Putyin: Lehet atomfegyver-mentes a Koreai-félsziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve pártszövetség listája szerepel majd május 26-án a szavazólapon. ","shortLead":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve...","id":"20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25596981-c899-452b-8bb1-483beba6dec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 23. 17:02","title":"EP-választás: lejárt a határidő, legfeljebb 11 párt állíthat listát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4019add7-3a8a-45e7-aed9-761dbafc1823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.","shortLead":"Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.","id":"20190424_putyin_orosz_hibrid_luxuslimuzinja_ledobta_a_tetejet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4019add7-3a8a-45e7-aed9-761dbafc1823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38192fa7-1798-484d-8922-e2330a623f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_putyin_orosz_hibrid_luxuslimuzinja_ledobta_a_tetejet__video","timestamp":"2019. április. 24. 11:21","title":"Putyin orosz hibrid luxuslimuzinja ledobta a tetejét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi megtalálta az elveszett táskát, de a gazdája helyett egy másik személy elkérte tőle. De lebukott.\r

\r

","shortLead":"Egy idős férfi megtalálta az elveszett táskát, de a gazdája helyett egy másik személy elkérte tőle. De lebukott.\r

\r

","id":"20190424_Atverte_a_becsuletes_megtalalot_de_rafazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75418e3-c2cf-4305-adea-d0a027e75622","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Atverte_a_becsuletes_megtalalot_de_rafazott","timestamp":"2019. április. 24. 08:52","title":"Átverte a becsületes megtalálót, de ráfázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz részt.","shortLead":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz...","id":"20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fea312c-213f-4c7f-a577-d46c329114fd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 23. 18:28","title":"Babos továbbjutott, Stollárék a második kiemeltet búcsúztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]