Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan

[{"available":true,"c_guid":"14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai leszerepeltek. Az eszközök szétszedésében jeleskedő iFixit csapata az okokra volt kíváncsi.","shortLead":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai...","id":"20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805c7c23-84aa-4b1b-8f35-012663076ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","timestamp":"2019. április. 25. 10:03","title":"Nyomozott az iFixit: ezért van gond a Samsung összehajtható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gödöllőn egy autós szándékosan neki hajtott egy másik járműnek, amelynek sofőrje súlyosan megsérült.","shortLead":"Gödöllőn egy autós szándékosan neki hajtott egy másik járműnek, amelynek sofőrje súlyosan megsérült.","id":"20190425_autos_uldozes_godollo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5ca3e6-a837-40e5-818d-60ef2e4cffc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_autos_uldozes_godollo","timestamp":"2019. április. 25. 13:23","title":"Majdnem tragédiával végződött egy autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dedikálás, interaktív programok, dátumok és helyszínek.","shortLead":"Dedikálás, interaktív programok, dátumok és helyszínek.","id":"20190426_Itt_a_HVG_Konyvek_programja_a_26_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10544b0-b34c-4758-b31a-ee041a4f3f89","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Itt_a_HVG_Konyvek_programja_a_26_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfesztivalon","timestamp":"2019. április. 26. 10:27","title":"Itt a HVG Könyvek programja a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák megjelenése után már az eszközt a maga teljességében mutató videó is felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák...","id":"20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317cc5-beb4-4050-9064-d4bcf2d095e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","timestamp":"2019. április. 26. 12:03","title":"Videó: jön a Samsung óriás tablagépe, közel félméteres képernyője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával foglalkoznia, mint a terhesség során fellépő súlyos és ismétlődő hányás. ","shortLead":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával...","id":"20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd693f5-3714-4df4-acf3-5bb0e3351773","keywords":null,"link":"/elet/20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","timestamp":"2019. április. 25. 07:35","title":"A vészes terhességi hányástól szenvedő Amy Schumer nekiment a szerinte szexista orvostudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis egy sor afrikai országot találunk a legtöbbet panaszkodók, és egy sor latin-amerikait a legvidámabbak között az úgynevezett Gallup-felmérés szerint. Az is tanulságos, hogy 2006 óta, amióta a kutatást csinálják, a tavalyi évben mérték a legpesszimistább világlátást, az az előttit pedig tavalyelőtt.","shortLead":"Legalábbis egy sor afrikai országot találunk a legtöbbet panaszkodók, és egy sor latin-amerikait a legvidámabbak között...","id":"20190425_Az_afrikaiak_a_legszomorubbak_a_latinamerikaiak_a_legboldogabbak_a_legujabb_kutatas_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63ff3b-e9b1-45d2-8937-d752557eab41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_Az_afrikaiak_a_legszomorubbak_a_latinamerikaiak_a_legboldogabbak_a_legujabb_kutatas_szerint","timestamp":"2019. április. 25. 21:52","title":"Az afrikaiak a legszomorúbbak, a latin-amerikaiak a legboldogabbak egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]