[{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat az Instagram-profilok számára, de eddig nem tudták velük felvenni a kapcsolatot. Most elégelték meg a dolgot.","shortLead":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat...","id":"20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ca69d-aa88-42bb-ae08-e1a321f4859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","timestamp":"2019. április. 26. 19:03","title":"Perre megy a Facebook, hogy kevesebb legyen a kamulájk az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Néhány nappal korábban Putyin azzal keltett élénk feltűnést, hogy csak a szakadár ellenőrzés alatt lévő kelt-ukrajnai polgároknak ígérte a könnyített állampolgársági eljárást.","shortLead":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak...","id":"20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b15b155-6b10-4f4a-9957-bb6667d4a6e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","timestamp":"2019. április. 27. 14:16","title":"Putyin most már minden ukránnak adna orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","shortLead":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","id":"20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fce5c4-a15a-4cb8-8808-b3b8b0b3857b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","timestamp":"2019. április. 27. 17:12","title":"Bottas indul a pole pozícióból az azeri F1-nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666fa098-3893-4283-9c2d-fbbaec258219","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feltűnt Londonban egy graffiti, amely többek szerint Banksy alkotása lehet. ","shortLead":"Feltűnt Londonban egy graffiti, amely többek szerint Banksy alkotása lehet. ","id":"20190426_Graffitivel_allt_ki_Banksy_a_londoni_kornyezetvedok_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666fa098-3893-4283-9c2d-fbbaec258219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882a3167-c63c-42fc-b8d0-7e2a98ea9a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Graffitivel_allt_ki_Banksy_a_londoni_kornyezetvedok_mellett","timestamp":"2019. április. 26. 19:22","title":"Graffitivel állt ki Banksy a londoni környezetvédők mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a55f8a4-9b11-4fb5-b2a5-e0075784b301","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollik István fogadkozott, ők sosem patkányoznának le senkit. ","shortLead":"Hollik István fogadkozott, ők sosem patkányoznának le senkit. ","id":"20190427_Lemondatna_a_patkanyozos_Bangonet_a_kormanyszovivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a55f8a4-9b11-4fb5-b2a5-e0075784b301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b655b3f-4a05-4d72-8497-b6676f5aac4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Lemondatna_a_patkanyozos_Bangonet_a_kormanyszovivo","timestamp":"2019. április. 27. 17:16","title":"Lemondatná a patkányozós Bangónét a kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","shortLead":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","id":"20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4bf46d-0e47-4e1c-a503-b60f644d8f00","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","timestamp":"2019. április. 27. 15:35","title":"Kínai győzelem a budapesti pingpong vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt. Az érintett múzeum most azt követeli, hogy az AfD azonnal szedje le az utcákról az engedély nélkül felhasznált festménnyel illusztrált óriásplakátokat.","shortLead":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért...","id":"20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93dba69-10d6-4559-9f69-0656b3811692","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","timestamp":"2019. április. 27. 09:48","title":"Botrányt okoztak az AfD berlini választási plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]