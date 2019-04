Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében. Az első négy hónapban összesen 3079 új munkahely létrehozását támogatták, darabját átlagosan 14 millió forinttal.","shortLead":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében...","id":"20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd06c530-d2e4-4d36-ac3c-da5e15e65366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","timestamp":"2019. április. 26. 13:22","title":"A kormány nagyon felpörgette a munkahelyvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2532b7c4-4dc8-44af-9a7d-cb1f4501a84b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen mégsem lesz kiemelt fejlesztési terület a Balaton-part, a képviselő-testület ugyanis csütörtök esti ülésén visszavonta az erről szóló határozatát, miközben helyi politikusokra és meg nem nevezett befektetőkre mutogatnak. A helyiek szerint arról van szó, hogy a kormánypárti képviselők megijedtek, hogy egy helyi népszavazás mindent elsöpör.","shortLead":"Keszthelyen mégsem lesz kiemelt fejlesztési terület a Balaton-part, a képviselő-testület ugyanis csütörtök esti ülésén...","id":"20190426_Megijedt_a_Fidesz_hogy_a_tobbseg_nem_azt_gondolja_amit_a_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2532b7c4-4dc8-44af-9a7d-cb1f4501a84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7f30c-08d0-44e8-8b9a-9695e856385c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Megijedt_a_Fidesz_hogy_a_tobbseg_nem_azt_gondolja_amit_a_part","timestamp":"2019. április. 26. 06:30","title":"Megijedt a Fidesz, hogy a többség nem azt gondolja, amit a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elkészült az új csarnok, benne 51 üzlethelyiséggel. ","shortLead":"Elkészült az új csarnok, benne 51 üzlethelyiséggel. ","id":"20190426_Fotok_Atadtak_az_uj_bekasmegyeri_piacot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd38b21-68ff-4e07-97fe-1edf43c69144","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Fotok_Atadtak_az_uj_bekasmegyeri_piacot","timestamp":"2019. április. 26. 15:56","title":"Fotók: Átadták az új békásmegyeri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605fc7f7-e1f5-4eb7-86f6-156a27fb8c8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A jövő évi választókra és az alkotmányos vádemelés lehetőségével birkózó demokratákra bízta Donald Trump amerikai elnök sorsát Robert Mueller különleges ügyész. Akinek jelentése az orosz beavatkozásról és a Fehér Házban történtekről krimiszerű olvasmány.","shortLead":"A jövő évi választókra és az alkotmányos vádemelés lehetőségével birkózó demokratákra bízta Donald Trump amerikai elnök...","id":"201917__mueller_jelentese__trump_orvendezese__ademokratak_dilemmaja__a_szurke_448_arnyalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605fc7f7-e1f5-4eb7-86f6-156a27fb8c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3e5440-02ad-4ec7-9ba8-4b6dce329e0a","keywords":null,"link":"/vilag/201917__mueller_jelentese__trump_orvendezese__ademokratak_dilemmaja__a_szurke_448_arnyalata","timestamp":"2019. április. 27. 09:00","title":"Krimiszerű olvasmány a Trump és az oroszok viszonyáról szóló Mueller-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szárnyas pár hete szaggatta szét amerikai gazdáját, miután az elesett az udvaron. ","shortLead":"A szárnyas pár hete szaggatta szét amerikai gazdáját, miután az elesett az udvaron. ","id":"20190426_Elarverezik_a_floridai_kazuart_amelyik_megolte_a_sajat_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49353e97-b9e2-4253-bf8c-bbb0867404c6","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Elarverezik_a_floridai_kazuart_amelyik_megolte_a_sajat_gazdajat","timestamp":"2019. április. 26. 07:08","title":"Elárverezik a floridai kazuárt, amelyik megölte a saját gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","shortLead":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","id":"20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3a677-c8d5-463a-b143-5feac9ccfb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","timestamp":"2019. április. 26. 18:20","title":"Elítéltek egy orosz nőt az amerikai elnökválasztásba avatkozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d34f9-2cfc-4a8a-9aa5-cd85f3cbc6fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan csak kormányzati engedéllyel vehetnek fel nagyobb hitelt a települések, egyre nagyobb az adósságállomány, és a java csak most jön.","shortLead":"Ugyan csak kormányzati engedéllyel vehetnek fel nagyobb hitelt a települések, egyre nagyobb az adósságállomány, és...","id":"20190425_Hetszeresere_nott_az_onkormanyzatok_adossaga_ot_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309d34f9-2cfc-4a8a-9aa5-cd85f3cbc6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09bb02f-3a3b-4067-8f76-7375f01287fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Hetszeresere_nott_az_onkormanyzatok_adossaga_ot_ev_alatt","timestamp":"2019. április. 25. 17:22","title":"Hétszeresére nőtt az önkormányzatok adóssága öt év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja az idei szezont, így az augusztusi, szegedi világbajnokságot is.","shortLead":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja...","id":"20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a88b1-1bfb-4e77-b8a4-2605e580945d","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. április. 27. 10:43","title":"Kihagyja a szezont Molnár Péter világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]