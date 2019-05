Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megdöbbentő kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

\r

","shortLead":"Megdöbbentő kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

\r

","id":"20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb40446-2b16-451b-949f-83b466682991","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","timestamp":"2019. május. 02. 15:41","title":"Elgondolkodtató tárlat a klímaváltozás okozta visszafordíthatatlan károkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","shortLead":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","id":"20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db18b037-2c1e-43c6-b70e-179421a78831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","timestamp":"2019. május. 02. 20:03","title":"Csaló cég verte át a NASA-t, 200+ milliárd forintnyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","shortLead":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","id":"20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9f381-d5f7-411d-8be1-804a6e930c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 03. 08:21","title":"Az autó, aminek egyetlen extrája 110 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási emlékei között.","shortLead":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási...","id":"20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b10fd-8f39-40fa-bcc8-b403bcf08df8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Emlékezetes ballagás Szombathelyen: az angol királynő személyes jókívánsága is bekerült a tarisznyákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","shortLead":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","id":"20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc7f630-18a6-4116-aa72-3abaf9663664","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","timestamp":"2019. május. 02. 14:15","title":"Szerencséje volt Iker Casillasnak, hogy az edzésen kapott szívrohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0ee669-33c5-4551-8ece-eb2e0e0e2999","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár korábban folytak találgatások, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a brexit miatt elhagyja Londont, de kiderült, várost nem csak épületet vált a bank.","shortLead":"Bár korábban folytak találgatások, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a brexit miatt elhagyja Londont, de...","id":"20190501_Simor_Andras_marad_Londonban_az_EBRD","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0ee669-33c5-4551-8ece-eb2e0e0e2999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede32d0-da6f-4863-988b-e11a9c661e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_Simor_Andras_marad_Londonban_az_EBRD","timestamp":"2019. május. 01. 18:32","title":"Simor András: marad Londonban az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb időre zár be a nyáron a könyvtár, és lehet, hogy már nem is a Várban nyit ki újra. ","shortLead":"Hosszabb időre zár be a nyáron a könyvtár, és lehet, hogy már nem is a Várban nyit ki újra. ","id":"20190502_Utolso_heteit_toltheti_a_Varban_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c991951-3cf2-4f96-851e-cb4da3a8aec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Utolso_heteit_toltheti_a_Varban_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2019. május. 02. 08:23","title":"Utolsó heteit töltheti a Várban az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]