Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazon a napon.","shortLead":"Ugyanazon a napon.","id":"20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6626550-7646-4a74-ac8e-ad6c0451472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 05. 17:15","title":"Nem csak Orbánt, Márki-Zayt is fogadják Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Litvánia legyőzte Dél-Koreát a hoki-vb-n, ezzel utolérte Magyarországot a pontversenyben. A magyar-kazah és a litván-szlovén meccseken fog eldőlni, hogy Magyarország vagy Litvánia esik-e ki.","shortLead":"Litvánia legyőzte Dél-Koreát a hoki-vb-n, ezzel utolérte Magyarországot a pontversenyben. A magyar-kazah és...","id":"20190504_Az_utolso_helyre_csuszott_a_magyar_hokivalogatott_a_vbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef1074d-dfe3-4c45-b959-9a827e01c43b","keywords":null,"link":"/sport/20190504_Az_utolso_helyre_csuszott_a_magyar_hokivalogatott_a_vbn","timestamp":"2019. május. 04. 20:19","title":"Az utolsó helyre csúszott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. A Diósgyőr megverte a Vidit, a Kisvárda a Debrecent. Az MTK sorozatban ötödször kapott ki, ezúttal a Mezőkövesdtől. A Paks és a Haladás döntetlent játszottak.","shortLead":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. A Diósgyőr megverte a Vidit, a Kisvárda a Debrecent...","id":"20190504_A_Felcsut_ket_golt_rugott_a_Honvednak_de_nyerni_nem_tudott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa54fd0-b72b-4236-b7ee-6765d91052a6","keywords":null,"link":"/sport/20190504_A_Felcsut_ket_golt_rugott_a_Honvednak_de_nyerni_nem_tudott","timestamp":"2019. május. 04. 20:03","title":"A Felcsút két gólt rúgott a Honvédnak, de nyerni nem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar anyukája rabolta el. A nyomozás folytatásáról Salvini olasz belügyminiszter magyarországi látogatásán született megállapodás.","shortLead":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar...","id":"20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f5789-abfe-406d-ac77-30ae391c2de7","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 11:57","title":"Újra indulhat a nyomozás az évekkel ezelőtt elrabolt Chantal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","shortLead":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","id":"20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831287ee-b504-42a6-9a52-ab1b01fe3bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","timestamp":"2019. május. 04. 10:25","title":"Újabb szankciókat vetett ki Amerika Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvolt a hatása a bejelentésnek, pedig még egy sor részlet nincs tisztázva.","shortLead":"Megvolt a hatása a bejelentésnek, pedig még egy sor részlet nincs tisztázva.","id":"20190504_Csak_ugy_rohamozzak_az_autokereskedoket_mindeki_hetuleses_autot_akar_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca249b-37f2-4410-a273-c704fec319b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Csak_ugy_rohamozzak_az_autokereskedoket_mindeki_hetuleses_autot_akar_venni","timestamp":"2019. május. 04. 14:04","title":"Csak úgy rohamozzák a kereskedéseket, mindeki hétüléses autót akar venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz képzőművész, polihisztor jobb kezének lebénulását - vélik olasz orvosok, akik elméletüket a Journal of the Royal Society of Medicine című folyóiratban tették közzé.","shortLead":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz...","id":"20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323172c-a593-4b3f-ae66-2e3d9708fb00","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","timestamp":"2019. május. 05. 14:38","title":"Izomsorvadás okozhatta Leonardo da Vinci jobb kezének bénulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márpedig Kína a világ egyik legnagyobb keresztényüldöző nagyhatalma. Óbudán tartott a Miniszterelnökséget vezető miniszter lakossági fórumot. Szóba kerültek persze a patkányok is. \r

\r

","shortLead":"Márpedig Kína a világ egyik legnagyobb keresztényüldöző nagyhatalma. Óbudán tartott a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20190503_Nincs_kompromisszum_a_kereszteny_kultura_vedelmeben_mondta_a_Kinaval_uzletelo_kormany_minisztere_Gulyas_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6601e9d-1a21-4a74-aca8-3ebb6abe07ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Nincs_kompromisszum_a_kereszteny_kultura_vedelmeben_mondta_a_Kinaval_uzletelo_kormany_minisztere_Gulyas_Gergely","timestamp":"2019. május. 03. 21:36","title":"Nincs kompromisszum a keresztény kultúra védelmében, mondta a Kínával üzletelő kormány minisztere, Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]